Жители Алтайского края все чаще выбирают карты UnionPay для поездок за границу
Россельхозбанк отмечает рост спроса на карты, позволяющие оплачивать покупки и услуги в 180 странах
27 февраля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHrRYDW
Алтайский край – одно из самых привлекательных мест в России, ежегодно принимающее много гостей. Однако жители региона сами активно путешествуют, выбирая зарубежные направления. В 2024 году интерес к картам международной платежной системы UnionPay* продолжил расти, говорят в Россельхозбанке (РСХБ). За прошедший год более четырех тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай оформили карты UnionPay и "Мир" – UnionPay, что на 25% больше, чем в 2023-м. Увеличение спроса связано с широкими возможностями оплаты за границей и в иностранных интернет-магазинах.
Почему UnionPay?
Картой UnionPay от РСХБ можно рассчитываться как в России, так и за рубежом в 180 странах.
Основные преимущества использования карты:
- удобная оплата за границей – принимают в международных торговых сетях, ресторанах и онлайн-сервисах;
- переводы и платежи – легко отправлять деньги и совершать банковские операции, несмотря на внешние ограничения;
- дистанционное обслуживание – основные банковские операции можно выполнять в мобильном приложении и интернет-банке;
- кешбэк до 4% на все покупки и до 15% в специальных категориях – начисляют баллами по программе лояльности "Урожай" (максимум – 5000 баллов в месяц).
"Карта UnionPay от Россельхозбанка позволяет нашим клиентам беспрепятственно совершать банковские операции за границей и внутри страны: расплачиваться в магазинах и кафе, переводить средства со счетов, несмотря на внешние ограничения", – говорит замдиректора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.
Как оформить карту UnionPay?
Оформить заявку можно онлайн в мобильном приложении РСХБ или на официальном сайте.
Процесс прост:
- Подайте заявку – укажите паспортные данные, выберите валюту (рубли, юани, доллары, евро) и параметры карты.
- Ожидайте уведомление о готовности.
- Заберите карту в ближайшем офисе Россельхозбанка.
Для оформления достаточно быть гражданином РФ или нерезидентом старше 14 лет.
Россельхозбанк также активно развивает направление UnionPay Business*, предлагая корпоративные карты для юридических лиц и предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Такие карты удобны для:
- оплаты деловых поездок сотрудников за границу (например, командировочных расходов);
- закупки товаров у иностранных поставщиков;
- сохранения высокого уровня безопасности финансовых операций при международных транзакциях.
При оформлении карты можно подключить страховку за 7500 руб. в год, которая покрывает:
- защиту всех банковских карт (включая карты других банков, выданные в РФ);
- компенсацию в случае хищения или утраты карты;
- возмещение убытков при несанкционированном снятии денег;
- помощь при ограблении после снятия наличных;
- юридическую и психологическую поддержку;
- защиту для путешественников (включая транспортные и медицинские расходы).
Подробные условия оформления карт UnionPay можно найти на сайте, в офисах Россельхозбанка или по телефону контактного центра 8-800-100-0-100.
С 2017 года Россельхозбанк сотрудничает с китайской платежной системой UnionPay International*. Банк стал первым в России, кто выпустил кобейджинговую карту "Мир" – UnionPay, и с тех пор занимает лидирующую позицию на рынке РФ по количеству выпущенных карт.
*UnionPay ("ЮнионПэй"); Business ("Бизнес"); International ("Интернешнл")
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21:45:03 27-02-2025
Ездил в прошлом году в Китай. Оформлял такую карту. Вообще за 16 дней нахождения там она не пригодилась ни разу. Там пластиковые карты это прошлый век как и наличка. Юнион Пей, Вичат принимают везде. Даже в маленьких магазинах, даже люди просящие милостыню на улице. Наличку редко где берут, а терминалов для карт и банкоматов в сотни раз стало меньше чем 10 лет назад.
22:19:02 27-02-2025
Гость (21:45:03 27-02-2025)Юнион Пей, принимают везде. Даже в маленьких магазинах, даже люди просящие милостыню на улице.....
Оформлял такую карту. Вообще за 16 дней нахождения там она не пригодилась ни разу
А у вас когнитивное расстройство памяти? Зачем вы оформляли карту, которая вам не нужна? И налички у вас не было... Как вы рассчитывались и милостыню подавали попрошайкам?