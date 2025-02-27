Жители Алтайского края все чаще выбирают карты UnionPay для поездок за границу

Россельхозбанк отмечает рост спроса на карты, позволяющие оплачивать покупки и услуги в 180 странах

27 февраля 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFHrRYDW

Банковская карта / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

Алтайский край – одно из самых привлекательных мест в России, ежегодно принимающее много гостей. Однако жители региона сами активно путешествуют, выбирая зарубежные направления. В 2024 году интерес к картам международной платежной системы UnionPay* продолжил расти, говорят в Россельхозбанке (РСХБ). За прошедший год более четырех тысяч жителей Алтайского края и Республики Алтай оформили карты UnionPay и "Мир" – UnionPay, что на 25% больше, чем в 2023-м. Увеличение спроса связано с широкими возможностями оплаты за границей и в иностранных интернет-магазинах.

Почему UnionPay?

Картой UnionPay от РСХБ можно рассчитываться как в России, так и за рубежом в 180 странах.

Основные преимущества использования карты:

удобная оплата за границей – принимают в международных торговых сетях, ресторанах и онлайн-сервисах;

переводы и платежи – легко отправлять деньги и совершать банковские операции, несмотря на внешние ограничения;

дистанционное обслуживание – основные банковские операции можно выполнять в мобильном приложении и интернет-банке;

кешбэк до 4% на все покупки и до 15% в специальных категориях – начисляют баллами по программе лояльности "Урожай" (максимум – 5000 баллов в месяц).

"Карта UnionPay от Россельхозбанка позволяет нашим клиентам беспрепятственно совершать банковские операции за границей и внутри страны: расплачиваться в магазинах и кафе, переводить средства со счетов, несмотря на внешние ограничения", – говорит замдиректора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Как оформить карту UnionPay?

Оформить заявку можно онлайн в мобильном приложении РСХБ или на официальном сайте.

Процесс прост:

Подайте заявку – укажите паспортные данные, выберите валюту (рубли, юани, доллары, евро) и параметры карты. Ожидайте уведомление о готовности. Заберите карту в ближайшем офисе Россельхозбанка.

Для оформления достаточно быть гражданином РФ или нерезидентом старше 14 лет.

Россельхозбанк также активно развивает направление UnionPay Business*, предлагая корпоративные карты для юридических лиц и предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность.

Такие карты удобны для:

оплаты деловых поездок сотрудников за границу (например, командировочных расходов);

закупки товаров у иностранных поставщиков;

сохранения высокого уровня безопасности финансовых операций при международных транзакциях.

При оформлении карты можно подключить страховку за 7500 руб. в год, которая покрывает:

защиту всех банковских карт (включая карты других банков, выданные в РФ);

компенсацию в случае хищения или утраты карты;

возмещение убытков при несанкционированном снятии денег;

помощь при ограблении после снятия наличных;

юридическую и психологическую поддержку;

защиту для путешественников (включая транспортные и медицинские расходы).

Подробные условия оформления карт UnionPay можно найти на сайте, в офисах Россельхозбанка или по телефону контактного центра 8-800-100-0-100.

С 2017 года Россельхозбанк сотрудничает с китайской платежной системой UnionPay International*. Банк стал первым в России, кто выпустил кобейджинговую карту "Мир" – UnionPay, и с тех пор занимает лидирующую позицию на рынке РФ по количеству выпущенных карт.

*UnionPay ("ЮнионПэй"); Business ("Бизнес"); International ("Интернешнл")

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная)

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