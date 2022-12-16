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Жители алтайского села превратили свой дом и двор в новогоднюю сказку для детей и взрослых

Сельчан поблагодарили за желание дарить людям новогоднее настроение, несмотря на высокие цены на электроэнергию

16 декабря 2022, 15:45, ИА Амител

В Алтайском крае супруги из села Троицкого украсили свой дом и двор яркими гирляндами, слепили команду снеговиков и сделали ледяную горку, сообщает «Регион 22 / Барнаул».

«При виде всей этой красоты новогоднее настроение поднимается в разы!» — говорится в сообщении.

В комментариях поблагодарили супругов за желание дарить жителям новогоднее настроение, несмотря на то, что придётся больше заплатить за электроэнергию.

Комментарии 5

  • Можно же элементарно помочь, каждый по полтинничку в почтовый ящик скинет и у вас не особо то убудет и поможете на благо красоты.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • молодцы!!!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Умнички! Молодцы! Благодарим Вас!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • есть еще настоящие люди!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • горка по пояс
    16 декабря, Гость   Ответить
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