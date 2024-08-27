При этом посещать "Росводоканал Барнаул" не придется

27 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Питьевая вода / Фото: master1305 / freepik.com

В барнаульском водоканале напомнили, что оформить льготы и субсидии на оплату услуг водоснабжения и водоотведения жители краевой столицы могут в любом филиале многофункционального центра (МФЦ) без необходимости посещения ресурсоснабжающей организации. В МФЦ также можно переоформить лицевой счет на нового собственника в случае купли-продажи жилого помещения.

Какие изменения произошли в процедуре оформления льгот?

С прошлого года абонентам при оформлении документов на получение коммунальных льгот больше не нужно брать справки непосредственно в ресурсоснабжающих организациях, отметил коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

"Сотрудники МФЦ сформируют и распечатают необходимые выписки из финансовых лицевых счетов – по услугам, оплатам, отсутствию задолженности", – пояснил Андрей Звягинцев.

В какой последовательности действовать, чтобы получить льготу или субсидию?

Рекомендуют сначала оплатить жилищно-коммунальные услуги, после чего уже через любое отделение МФЦ подать заявления в соцзащиту на получение льготы или субсидии по оплате ЖКУ.