Жители Барнаула пожаловались депутату Госдумы на управляющую компанию

Люди считают, что с них взяли деньги за неоказанную услугу

12 января 2024, 10:43, ИА Амител

Прием Александра Терентьева / Фото: пресс-служба партии

Более 30 жителей многоквартирного дома № 208 по ул. Юрина жалуются, что управляющая компания "ДЕЗ-2", обслуживающая их дом, незаконно собрала с собственников деньги за некую генеральную уборку. Они обратились к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву во время его личного приема.

Заявительница рассказала, что с дома собрали 50 тысяч, но никакой уборки люди не заметили. Более того, они недоумевают, откуда взялись их подписи на акте. Женщина, которая пришла на прием с этой проблемой, вообще говорит, что во время якобы подписания была за городом. Александр Терентьев подготовил депутатский запрос в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Напомним, ранее депутат уже добился, чтобы дому вернули около полумиллиона рублей. Их УК в течение года незаконно собирала с собственников через повышенный тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества.

Также во время приема к депутату обратился барнаульский пенсионер. Он считает, что его пенсионные выплаты занижены, и просит Александра Терентьева инициировать "полную проверку его пенсионного дела с целью перерасчета пенсии в большую сторону". Депутат уже направил свой запрос.

В работе депутата теперь и жалобы из Каменского и Шипуновского районов, думец взял в проработку для законодательного урегулирования вопрос об увеличении количества квартир в многоквартирных домах для возможности осуществления в них непосредственного управления.

Семья, занимающаяся сельским хозяйством в Чарышском районе, попросила помочь с проблемой доставки кормов животным. А возникла она из-за перекопа дороги. Александр Терентьев обратился в полицию и прокуратуру края.

Также думец рассмотрел итоги прокурорских проверок в связи с ненадлежащим состоянием дорог в Шипуновском районе. Результаты предпринятых органами власти действий Терентьев оставил на своем контроле.

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