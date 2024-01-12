Жители Барнаула пожаловались депутату Госдумы на управляющую компанию
Люди считают, что с них взяли деньги за неоказанную услугу
12 января 2024, 10:43, ИА Амител
Более 30 жителей многоквартирного дома № 208 по ул. Юрина жалуются, что управляющая компания "ДЕЗ-2", обслуживающая их дом, незаконно собрала с собственников деньги за некую генеральную уборку. Они обратились к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву во время его личного приема.
Заявительница рассказала, что с дома собрали 50 тысяч, но никакой уборки люди не заметили. Более того, они недоумевают, откуда взялись их подписи на акте. Женщина, которая пришла на прием с этой проблемой, вообще говорит, что во время якобы подписания была за городом. Александр Терентьев подготовил депутатский запрос в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Напомним, ранее депутат уже добился, чтобы дому вернули около полумиллиона рублей. Их УК в течение года незаконно собирала с собственников через повышенный тариф на содержание и текущий ремонт общего имущества.
Также во время приема к депутату обратился барнаульский пенсионер. Он считает, что его пенсионные выплаты занижены, и просит Александра Терентьева инициировать "полную проверку его пенсионного дела с целью перерасчета пенсии в большую сторону". Депутат уже направил свой запрос.
В работе депутата теперь и жалобы из Каменского и Шипуновского районов, думец взял в проработку для законодательного урегулирования вопрос об увеличении количества квартир в многоквартирных домах для возможности осуществления в них непосредственного управления.
Семья, занимающаяся сельским хозяйством в Чарышском районе, попросила помочь с проблемой доставки кормов животным. А возникла она из-за перекопа дороги. Александр Терентьев обратился в полицию и прокуратуру края.
Также думец рассмотрел итоги прокурорских проверок в связи с ненадлежащим состоянием дорог в Шипуновском районе. Результаты предпринятых органами власти действий Терентьев оставил на своем контроле.
Общественная приемная депутата Госдумы Александра Терентьева работает по адресу: 656043, г. Барнаул, пр. Социалистический, 26. Тел. 8 (3852) 56-95-10; e-mail: tab_d@mail.ru.
10:58:23 12-01-2024
Управляющие компании, такое осущение сплошной криминал. Вот Базис в Барнауле. Собирает деньги и ничего не дает. Пора уже начать УК лишать лиценщий, а их собственников и руководителей привлекать к уголовной ответствеености. А с ними вместе и специалистов администраций, которые их не работу покрывают. Инспекция тоже странную позицию занимает, возможно ей зп платят управояйки? Подольск показал, что можно и собственность забрать и чиновника взять под стражу. Поинтересуйтесь поспортами подготовки дома к зиме, обнаружите их в основном нет. УК лучше заплатить мизерный штраф, чем выполнить работы к зиме. Пороховая бочка, согласитесь. Администрация знает и покрывает...
11:46:38 12-01-2024
Гость (10:58:23 12-01-2024) Управляющие компании, такое ощущение сплошной криминал. Вот ... Совершенно справедливо.Не даром аферист,мошенник и жулик Остап Бендер задумал в своё время переквалифицироваться в управдомы.
11:02:43 12-01-2024
ДЕЗ-2 Постоянно так поступает. А прокуратура всего этого не видимт, или покрывает этот преступный клубок из ДЕЗ-2, парочки подконтрольных жилконтор и бывшего МУП "Дорожник"- кузницы кадров и связей для коррупционных схем.
11:13:23 12-01-2024
Коттеджи авто и шубы надо покупать. А где взять средства?
11:49:22 12-01-2024
Гена (11:13:23 12-01-2024) Коттеджи авто и шубы надо покупать. А где взять средства? ... У трудящихся.
22:10:11 12-01-2024
Такое ощущение ,что сотрудники ГЖИ Алтайского края в доле.