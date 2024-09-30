Жители Барнаула пожаловались на массовые сбои в работе сети "Билайн"

В компании сообщили, что произошла авария

30 сентября 2024, 16:57, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: pxhere.com

Жители Барнаула в социальных сетях сообщают о сбое в работе оператора "Билайн". В частности, не работает мобильный интернет.

"Не грузит ничего", – пишут пользователи.

Согласно сайту мониторинга сбоев, проблемы возникли примерно в 16 часов. Также на плохой доступ к мобильному интернету и плохую связь пожаловались жители Новосибирска и Томска.

Как сообщили на горячей линии компании, в сети произошел сбой.