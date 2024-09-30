НОВОСТИПроисшествия

Жители Барнаула пожаловались на массовые сбои в работе сети "Билайн"

В компании сообщили, что произошла авария

30 сентября 2024, 16:57, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: pxhere.com
Смартфон в руках / Фото: pxhere.com

Жители Барнаула в социальных сетях сообщают о сбое в работе оператора "Билайн". В частности, не работает мобильный интернет. 

"Не грузит ничего", – пишут пользователи.

Согласно сайту мониторинга сбоев, проблемы возникли примерно в 16 часов. Также на плохой доступ к мобильному интернету и плохую связь пожаловались жители Новосибирска и Томска.

Как сообщили на горячей линии компании, в сети произошел сбой.

"Временно связь и мобильный интернет могут быть недоступны. Мы работаем над устранением аварии. Извиняемся за неудобства", – сообщили в компании.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 7

Avatar Picture
Костик

17:10:06 30-09-2024

Не могут работать на импортном оборудовании. Не могут.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

17:35:00 30-09-2024

Костик (17:10:06 30-09-2024) Не могут работать на импортном оборудовании. Не могут. ... А своё есть?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:02:01 30-09-2024

Сергей (17:35:00 30-09-2024) А своё есть?... У них спроси.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:13 30-09-2024

Замедляли одно, а замедлили другое? Или вместо Discord рубанули, специалисты?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:23 30-09-2024

t2( теле2) сегодня днем тоже сбоило, интернет пропадал(((

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:22 01-10-2024

я как на Луне живу. у меня стабильно все работает, ютуб и на планшете и на телике пашет исправно, связь не сбоит никогда... я только новости читаю поражаюсь. Наверное у меня какой-то суперграмотный крак стоит и на тел и на раздаче. Здоровья тебе многого Антошка, родной. Наш системотехник домашний уже 20+ лет

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:22 01-10-2024

Гость (16:28:22 01-10-2024) я как на Луне живу. у меня стабильно все работает, ютуб и на... так ты ж агент!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер пермский кот Крошик
14 часов назад  2

Все новости

Новости партнеров