Жители Барнаула пожаловались на массовые сбои в работе сети "Билайн"
В компании сообщили, что произошла авария
30 сентября 2024, 16:57, ИА Амител
Смартфон в руках / Фото: pxhere.com
Жители Барнаула в социальных сетях сообщают о сбое в работе оператора "Билайн". В частности, не работает мобильный интернет.
"Не грузит ничего", – пишут пользователи.
Согласно сайту мониторинга сбоев, проблемы возникли примерно в 16 часов. Также на плохой доступ к мобильному интернету и плохую связь пожаловались жители Новосибирска и Томска.
Как сообщили на горячей линии компании, в сети произошел сбой.
"Временно связь и мобильный интернет могут быть недоступны. Мы работаем над устранением аварии. Извиняемся за неудобства", – сообщили в компании.
17:10:06 30-09-2024
Не могут работать на импортном оборудовании. Не могут.
17:35:00 30-09-2024
Костик (17:10:06 30-09-2024) Не могут работать на импортном оборудовании. Не могут. ... А своё есть?
18:02:01 30-09-2024
Сергей (17:35:00 30-09-2024) А своё есть?... У них спроси.
20:21:13 30-09-2024
Замедляли одно, а замедлили другое? Или вместо Discord рубанули, специалисты?
22:17:23 30-09-2024
t2( теле2) сегодня днем тоже сбоило, интернет пропадал(((
16:28:22 01-10-2024
я как на Луне живу. у меня стабильно все работает, ютуб и на планшете и на телике пашет исправно, связь не сбоит никогда... я только новости читаю поражаюсь. Наверное у меня какой-то суперграмотный крак стоит и на тел и на раздаче. Здоровья тебе многого Антошка, родной. Наш системотехник домашний уже 20+ лет
16:34:22 01-10-2024
Гость (16:28:22 01-10-2024) я как на Луне живу. у меня стабильно все работает, ютуб и на... так ты ж агент!