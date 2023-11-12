Жители Барнаула стали чаще интересоваться китайским языком

Чаще всего сотрудниками, знающими китайский, интересуются в турфирмах

12 ноября 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На российcком рынке растет спрос на специалистов, владеющих китайским языком. По данным сервиса SuperJob, c 2022 года количество вакансий, в которых требуется знание китайского, выросло вдвое. Специалисты языковых школ краевой столицы в разговоре с радиостанцией "Бизнес ФМ Барнаул", подтвердили, что желающих изучать язык "Поднебесной" стало больше.

"Особое внимание хотелось бы этому уделить в институтах нашего города, в университетах. Ну и скажу со стороны турбизнеса – я бы с удовольствием взяла к себе сотрудника, пока на удаленную работу, на сдельную зарплату, в дальнейшем с переводом на официальное трудоустройство полностью в штат, потому что спрос колоссальный", – сказала Дина Турчик, директор туристической компании "Азимут-тревел".

В Барнауле обучиться китайскому языку можно в трех вузах. В техническом университете на языковые курсы в этом полугодии набрали уже две группы по десять человек. В предыдущем была только одна.

По данным сервиса SuperJob, у менеджеров по закупкам, владеющих китайским, заработная плата в два раза выше, чем у тех, кто не знает языка Поднебесной. Что касается Алтайского края, то число компаний, выходящих на соседний китайский рынок, растет. Наши предприятия уже поставляют туда зерно, курятину, алкоголь и не только.