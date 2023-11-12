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Жители Барнаула стали чаще интересоваться китайским языком

Чаще всего сотрудниками, знающими китайский, интересуются в турфирмах

12 ноября 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На российcком рынке растет спрос на специалистов, владеющих китайским языком. По данным сервиса SuperJob, c 2022 года количество вакансий, в которых требуется знание китайского, выросло вдвое. Специалисты языковых школ краевой столицы в разговоре с радиостанцией "Бизнес ФМ Барнаул", подтвердили, что желающих изучать язык "Поднебесной" стало больше. 

"Особое внимание хотелось бы этому уделить в институтах нашего города, в университетах. Ну и скажу со стороны турбизнеса – я бы с удовольствием взяла к себе сотрудника, пока на удаленную работу, на сдельную зарплату, в дальнейшем с переводом на официальное трудоустройство полностью в штат, потому что спрос колоссальный", – сказала Дина Турчик, директор туристической компании "Азимут-тревел".

В Барнауле обучиться китайскому языку можно в трех вузах. В техническом университете на языковые курсы в этом полугодии набрали уже две группы по десять человек. В предыдущем была только одна.

По данным сервиса SuperJob, у менеджеров по закупкам, владеющих китайским, заработная плата в два раза выше, чем у тех, кто не знает языка Поднебесной. Что касается Алтайского края, то число компаний, выходящих на соседний китайский рынок, растет. Наши предприятия уже поставляют туда зерно, курятину, алкоголь и не только.

Барнаул бизнес

Комментарии 5

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Гость

16:00:31 12-11-2023

Мало вас китайцы своими заразами истребили?

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гость

17:20:56 12-11-2023

Стало больше. Было 3 стало 5.

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Гость

17:49:17 12-11-2023

Вот вот, китайский со школы уже и это правильный взгляд в будущее.

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Гость

21:23:29 12-11-2023

Свой родной бы освоили хоть немного. А то говорят на каком-то пиджине, но никак не на русском языке. Патриоты, блин!

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Элен без ребят

09:54:25 13-11-2023

Гость (21:23:29 12-11-2023) Свой родной бы освоили хоть немного. А то говорят на каком-т... Это никак не отменяет необходимости знания других языков и китайского в том числе.

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