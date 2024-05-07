Жители барнаульского микрорайона пожаловались на то, что у них воруют воду

Люди хотят, чтобы компетентные органы разобрались в ситуации

07 мая 2024, 19:05, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Жители барнаульского микрорайона Благодатное пожаловались на то, что у них уже некоторое время воруют воду. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Подключается через пожарные гидранты и берет воду кубометрами! После данных манипуляций у всех ближайших домов забиваются фильтры и выходит из строя бытовая техника: вода идет желтая и с окалинами. На замечания реагирует неадекватно, орет и выражается матом", – рассказали местные жители.

По словам горожан, грузовик ворует ресурс у "Водоканала" и совершает противоправные действия. Местные хотят, чтобы компетентные органы разобрались в ситуации.