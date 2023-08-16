Жители барнаульского ЖК поздравили дворника с днем рождения

Особенно люди отметили доброту мужчины

16 августа 2023, 17:00, ИА Амител

Жители ЖК "Лапландия" сделали сюрприз для своего дворника в честь его дня рождения. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Люди встретили мужчину с праздничным тортиком, а также подготовили для него подарочный конверт.

Жильцы дома отметили, что дворник – очень добрый и открытый. Эти качества местные ценят в нем больше всего.

Пенсионеру сюрприз понравился.