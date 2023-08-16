Жители барнаульского ЖК поздравили дворника с днем рождения
Особенно люди отметили доброту мужчины
16 августа 2023, 17:00, ИА Амител
Жители ЖК "Лапландия" сделали сюрприз для своего дворника в честь его дня рождения. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
Люди встретили мужчину с праздничным тортиком, а также подготовили для него подарочный конверт.
Жильцы дома отметили, что дворник – очень добрый и открытый. Эти качества местные ценят в нем больше всего.
Пенсионеру сюрприз понравился.
17:34:53 16-08-2023
Как здорово!
08:11:00 17-08-2023
побольше бы таких новостей!!! Очень трогательно!
08:46:47 17-08-2023
И что? мы своих коллег тоже с днем рождения поздравляем
12:36:47 17-08-2023
Гость (08:46:47 17-08-2023) И что? мы своих коллег тоже с днем рождения поздравляем... говорят о жителях домов, а нее коллегах