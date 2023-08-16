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Жители барнаульского ЖК поздравили дворника с днем рождения

Особенно люди отметили доброту мужчины

16 августа 2023, 17:00, ИА Амител

Жители ЖК "Лапландия" сделали сюрприз для своего дворника в честь его дня рождения. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

Люди встретили мужчину с праздничным тортиком, а также подготовили для него подарочный конверт. 

Жильцы дома отметили, что дворник – очень добрый и открытый. Эти качества местные ценят в нем больше всего. 

Пенсионеру сюрприз понравился.

Барнаул Поздравления

Комментарии 4

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Гость

17:34:53 16-08-2023

Как здорово!

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горожанка

08:11:00 17-08-2023

побольше бы таких новостей!!! Очень трогательно!

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Гость

08:46:47 17-08-2023

И что? мы своих коллег тоже с днем рождения поздравляем

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Гость

12:36:47 17-08-2023

Гость (08:46:47 17-08-2023) И что? мы своих коллег тоже с днем рождения поздравляем... говорят о жителях домов, а нее коллегах

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