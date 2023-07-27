Жители барнаульской 16-этажки остались без лифтов после грозы

Жильцы недовольны сложившейся ситуацией

27 июля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле в первом подъезде 16-этажного дома № 10 по улице Эмилии Алексеевой уже несколько дней не работают лифты после попадания молнии в дом, сообщает "Толк".

Жильцы дома недовольны сложившейся ситуацией. Они, в частности, переживают за инвалида-колясочника с 12-го этажа, который теперь не может покинуть квартиру. А другая женщина пожаловалась, что на днях вызывала скорую, но приехавшие врачи якобы отказались к ней подниматься на 15 этаж.

Оказалось, что у лифта сгорели электронные платы. Сейчас они находятся на экспертизе в одной из лабораторий Новосибирска. Заключение по ним ожидается в ближайшее время. И если они окажутся неисправными, то замена может обойтись более чем в 100 тысяч рублей.

Издание также выяснило, что компания "Лифтовой центр", обслуживающая лифты в этом доме, уже заказала все необходимое для восстановления. Однако сроки завершения ремонта пока неизвестны.

Также отмечается, что в подъезде № 2 после грозы лифты также вышли из строя, но один из них починили.