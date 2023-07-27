Жители барнаульской 16-этажки остались без лифтов после грозы
Жильцы недовольны сложившейся ситуацией
27 июля 2023, 08:45, ИА Амител
В Барнауле в первом подъезде 16-этажного дома № 10 по улице Эмилии Алексеевой уже несколько дней не работают лифты после попадания молнии в дом, сообщает "Толк".
Жильцы дома недовольны сложившейся ситуацией. Они, в частности, переживают за инвалида-колясочника с 12-го этажа, который теперь не может покинуть квартиру. А другая женщина пожаловалась, что на днях вызывала скорую, но приехавшие врачи якобы отказались к ней подниматься на 15 этаж.
Оказалось, что у лифта сгорели электронные платы. Сейчас они находятся на экспертизе в одной из лабораторий Новосибирска. Заключение по ним ожидается в ближайшее время. И если они окажутся неисправными, то замена может обойтись более чем в 100 тысяч рублей.
Издание также выяснило, что компания "Лифтовой центр", обслуживающая лифты в этом доме, уже заказала все необходимое для восстановления. Однако сроки завершения ремонта пока неизвестны.
Также отмечается, что в подъезде № 2 после грозы лифты также вышли из строя, но один из них починили.
08:56:48 27-07-2023
А почему молния в дом попала? Должен же быть молниеотвод. Видимо построен неправильно
09:15:15 27-07-2023
Да, нужно поставить громоотвод, чтобы ситуация не повторилась.
09:46:26 27-07-2023
Соня (09:15:15 27-07-2023) Да, нужно поставить громоотвод, чтобы ситуация не повторилас... И молниеотвод необходимо тоже поставить,он будет отводить саму молнию,а вот гром от неё будет отводить (гасить) уже громоотвод.
09:17:59 27-07-2023
Начинают вылезать неустранимые конструкционные миазмы "элитарного" стекловатного новостроя. И то ли ещё будет!
09:27:13 27-07-2023
Гость (09:17:59 27-07-2023) Начинают вылезать неустранимые конструкционные миазмы "элита... А причём тут утепление и молния?
09:31:57 27-07-2023
Гость (09:17:59 27-07-2023) Начинают вылезать неустранимые конструкционные миазмы "элита... В данном случае просто рукожопы строители не установили молниеотвод, обязательный конструктив. Теперь по сути вашего сумасшествия: 1. Чем вы можете доказать применение якобы стекловаты в современном домостроении? 2. Чем вы можете доказать аналогичность местных проектов строительства жилых домов и турецких (якобы из Анталии)? Без ваших предположений, а только фактами можете обосновать свою невнятную пенсионерскую речь?
09:49:31 27-07-2023
Гость (09:31:57 27-07-2023) В данном случае просто рукожопы строители не установили молн... Не все пенсионеры невнятно говорят.Бывает, что в расцвете сил чел может такое бахнут-хоть стой,хоть падай.
09:55:05 27-07-2023
Гость (09:49:31 27-07-2023) Не все пенсионеры невнятно говорят.Бывает, что в расцвете с... Этот - точно пенсионер, причем с непомерным апломбом)
21:02:33 27-07-2023
Гость (09:49:31 27-07-2023) Не все пенсионеры невнятно говорят.Бывает, что в расцвете с... Не только лишь все пенсионеры невнятно говорят.
09:39:32 27-07-2023
А причём тут утепление и молния? ***** На ютьюбе полным-полно роликов с горящими как факел стекловатниками. А пожары от молний - не редкость!
09:53:54 27-07-2023
Гость (09:39:32 27-07-2023) А причём тут утепление и молния? ***** На ютьюбе полным-полн... ] Отключите этому психу интернет, пока он не начал дома поджигать , чтобы лично увидеть то что на ютубе подсмотрел
11:24:25 27-07-2023
Хорошо, что я не стал покупать квартиру из стекловаты на выселках, а заплатил чуть подороже и теперь живу в Благополучном Респектабельном Центре, в скромной хрущёвке с соседями-пенсионерами. Никаких молний, затоплений, ссор и поножовщины. Машина у подъезда, хоть есть и гараж. Очень хорошо.
12:32:37 27-07-2023
Гость (11:24:25 27-07-2023) Хорошо, что я не стал покупать квартиру из стекловаты на выс... Да, живите в своем древнем разваливающемся центральном гадюшнике вместе с такими же неадекватами, вас в нормальные дома точно пускать не надо.
11:29:16 27-07-2023
А зачем инвалиды или пенсионеры со слабым здоровьем покупают квартиры на 12 ,15 этажах?
13:27:17 27-07-2023
Гость (09:39:32 27-07-2023) А причём тут утепление и молния? ***** На ютьюбе полным-полн... Внезапно уже изобрели антипирены и самозатухающие материалы, а также компьютерную графику, которая позволяет нарисовать вообще всё что угодно, не потратив ни единого кадра с натуры. В марвеловской жвачке, например, даже в титрах ссылки на шаттерсток пишут!