Жители барнаульской многоэтажки развязали конфликт из-за канистр с водой в подъезде
Суду пришлось рассматривать сначала уголовное, а после — административное дело
01 июля 2024, 07:15, ИА Амител
В Барнауле соседи из-за канистр с водой в подъезде дважды оказались в суде. Как сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, суду пришлось разбирать уголовное дело об угрозе убийством, а также административное – о нанесении побоев.
Так, мировой судья судебного участка № 2 Центрального района рассмотрел уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Причиной конфликта стали канистры для воды – их использовали при уборке подъезда. Подсудимая хотела, чтобы они стояли на лестничной площадке, однако ее сосед убрал их, поскольку они мешали выйти из квартиры.
"Выяснение отношений завершилось тем, что подсудимая замахнулась на потерпевшего клюшкой и крикнула: "Убью, урод!" По результатам рассмотрения дела вынесен обвинительный приговор, подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев", – рассказали в управлении.
Конфликты продолжились. Это привело к новым судебным разбирательствам: в отношении осужденной, потерпевшего и его супруги составили протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ"). Это разбирательство завершилось устным замечанием, однако обе стороны потеряли и нервы, и время, и испортили отношения.
07:35:28 01-07-2024
Дурость...
10:37:14 01-07-2024
Гость (07:35:28 01-07-2024) Дурость...... Смотрите, был суд. Несколько судебных заседаний. Но почему-то суд не стал выяснять причину конфликта. Ведь если бы управляющие компании давали уборщикам доступ к крану с водой , то никаких бутылей на площадках бы не было. Суд вполне мог вынести какое-то частное определение по действиям Упр. К, обязать их давать воду клининговой компании. Таким образом, уничтожить источник конфликтов. Но нет! Мало того, у нас на каждом этаже даже висят графики, когда какая квартира должна наливать воду! На этом же листочке строгое предупреждение, что если воды не будет, мыть не станут. А нас, несмотря на то, что у нас управляющая компания, а не обслуживающая, всё равно по квитанции обязывают вносить дополнительную ежемесячную плату.
16:25:56 01-07-2024
Гость (10:37:14 01-07-2024) Смотрите, был суд. Несколько судебных заседаний. Но почему...
Там поди сами жильцы не дают кран то поставить
18:17:47 01-07-2024
Гость (10:37:14 01-07-2024) Смотрите, был суд. Несколько судебных заседаний. Но почему... И у нас. Строчка о воде и канализации на общедомовые нужды. Хотя наливают жильцы из своих квартир , а выливает уборщица под ближнее дерево... Идея для Милонова.
08:12:17 01-07-2024
Чистота - залог здоровья. Но не всегда
08:48:21 01-07-2024
Их цифровой рубль не спасёт. Хе-хе
09:21:24 01-07-2024
8 месяцев - за то, что клюшкой перед носом помахала? Ого! А как же классическое: "когда убьют, тогда и приходите?"
09:37:00 01-07-2024
Гость (09:21:24 01-07-2024) 8 месяцев - за то, что клюшкой перед носом помахала? Ого! А ... Из текста статьи делаем вывод - клюшкой помахала - 8 месяцев. Далее сосед и его супруга побили женщину - им сделали устное замечание! То есть замечательный закон , можно вдвоем метелить соседку каждый день, будешь получать устное замечание! А причинение боли это же не привело к инвалидности. Суду респект! Интересно, кто эти самые муж и жена, которым можно без всяких последствий лупить соседей?
09:29:05 01-07-2024
5л бутыли стоят во всех подъездах, по 2 штуки на этаже. Таково требование клининговой компании, они даже повесили объявления, что не будете наливать воду - не будем мыть. То есть если соседу не нравится такое украшение лестничной площадки, то убрать, в принципе, можно. Только кто тогда будет мыть пол, он сам подписывается под это действо, испытывает большое желание поработать тряпкой? Вообще-то уборщики вроде должны наливать воду из какого-то общедомового крана, но это почему-то не работает.
09:44:46 01-07-2024
А почему УК не может сделать в подьезде кран для уборщицы, закрывая его замком, чтобы никто больше не пользовался? Почему жильцы обязаны сами набирать воду в грязные бутыли, сами выставлять их в подъезде, а после этого отмывать и дезинфицировать свои ванны?
10:04:40 01-07-2024
Гость (09:44:46 01-07-2024) А почему УК не может сделать в подьезде кран для уборщицы, з... Вот - вот, сосед ссыт предъявлять претензии управляющей компании. Зачем? Ведь можно побить соседку и разрядиться!
10:58:20 01-07-2024
Гость (09:44:46 01-07-2024) А почему УК не может сделать в подьезде кран для уборщицы, з... мы у своих спросили и нам ответили, что это очень дорого.
11:08:31 01-07-2024
Элен без ребят (10:58:20 01-07-2024) мы у своих спросили и нам ответили, что это очень дорого. ... За пару тысяч любой слесарь за пару часов сделает.
13:25:59 01-07-2024
Элен без ребят (10:58:20 01-07-2024) мы у своих спросили и нам ответили, что это очень дорого. ... Так у них свой слесарь на зарплате. Он чем занят? Зарплату за что получает? Между прочим, вы платите своей Ук за обслуживание дома деньги ежемесячно. Вот пусть из этих средств делают краны.
10:08:00 01-07-2024
вот тоже интересно, раньше и полив организовывали из общего крана. Где теперь это все?
21:02:42 01-07-2024
у нас стоит кран, доступ на улице. а толку? по 5л бутылке на квартиру так и стоит. на фига. спрашивается...
23:06:30 01-07-2024
Гость (21:02:42 01-07-2024) у нас стоит кран, доступ на улице. а толку? по 5л бутылке н... Живу в 10-ти этажном доме. В каждом подъезде на 1-м этаже, в загородке, краны для набора воды сотрудниками клининговой компании. Во входах в подвал, возле каждого подъезда, выведен кран, чтобы поливать цветы около подъездов. Лежат шланги и тетки "цветочницы" поливают свои растения. Ну и ребятня брызгается, когда жара достает. Почему такая разница между нашими домами получается? За 24 года, ни разу даже 1,5-ки воды не выставляли для мойки подъезда...