Жители барнаульской многоэтажки развязали конфликт из-за канистр с водой в подъезде

Суду пришлось рассматривать сначала уголовное, а после — административное дело

01 июля 2024, 07:15, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

В Барнауле соседи из-за канистр с водой в подъезде дважды оказались в суде. Как сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края, суду пришлось разбирать уголовное дело об угрозе убийством, а также административное – о нанесении побоев.

Так, мировой судья судебного участка № 2 Центрального района рассмотрел уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством"). Причиной конфликта стали канистры для воды – их использовали при уборке подъезда. Подсудимая хотела, чтобы они стояли на лестничной площадке, однако ее сосед убрал их, поскольку они мешали выйти из квартиры.

"Выяснение отношений завершилось тем, что подсудимая замахнулась на потерпевшего клюшкой и крикнула: "Убью, урод!" По результатам рассмотрения дела вынесен обвинительный приговор, подсудимой назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев", – рассказали в управлении.

Конфликты продолжились. Это привело к новым судебным разбирательствам: в отношении осужденной, потерпевшего и его супруги составили протоколы по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ"). Это разбирательство завершилось устным замечанием, однако обе стороны потеряли и нервы, и время, и испортили отношения.