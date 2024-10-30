Жители барнаульской многоэтажки жалуются на нашествие крыс

Некоторые их боятся, а другие от безысходности пытаются подружиться

30 октября 2024, 23:31, ИА Амител

Жители дома на улице Взлетной, 97, в Барнауле уже три месяца страдают от нашествия грызунов. Как сообщает Народный фронт, внутри двора расположено здание сразу с несколькими продуктовыми магазинами и общепитом, в которых, по словам горожан, санитарию не соблюдают.

Ежедневно в полку крыс лишь прибывает. Они спокойно гуляют по двору и пугают людей. Некоторые же от безысходности умиляются и пытаются найти с грызунами общий язык.

Люди уже направляли коллективную жалобу в УК "Взлетная" с просьбой потравить крыс, но она не спешит бороться с проблемой.