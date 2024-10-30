НОВОСТИПроисшествия

Жители барнаульской многоэтажки жалуются на нашествие крыс

Некоторые их боятся, а другие от безысходности пытаются подружиться

30 октября 2024, 23:31, ИА Амител

Жители дома на улице Взлетной, 97, в Барнауле уже три месяца страдают от нашествия грызунов. Как сообщает Народный фронт, внутри двора расположено здание сразу с несколькими продуктовыми магазинами и общепитом, в которых, по словам горожан, санитарию не соблюдают.

Ежедневно в полку крыс лишь прибывает. Они спокойно гуляют по двору и пугают людей. Некоторые же от безысходности умиляются и пытаются найти с грызунами общий язык.

Люди уже направляли коллективную жалобу в УК "Взлетная" с просьбой потравить крыс, но она не спешит бороться с проблемой.

Происшествия

Комментарии 5

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Ева

07:45:05 31-10-2024

Отраву никто не пытался купить , в том же новэксе продается .Чего ждем? Кто нибуть, но не я !

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Гость

11:24:27 31-10-2024

Ева (07:45:05 31-10-2024) Отраву никто не пытался купить , в том же новэксе продается ... Всем жителям ДОЛЖНЫ. Они за это ПЛАТЯТ!
Обычная позиция. Самим ничего не делать, но требовать.

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Гость

09:00:11 31-10-2024

Знакомый адресок. Сначала выходцы из сел пусть подружатся с элементарной гигиеной и мусор выносят не в ведрах, а в мешках. А на магазины неча пенять!

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Гость

10:37:55 31-10-2024

А вот не надо было заваривать подвальные окна. Избавились от кошек - живите с крысами!

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Гость

11:17:02 31-10-2024

Ну так ожидаемо. Нет кошек - здравствуйте, крысы и мыши! Вчерашняя деревня, привет!

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