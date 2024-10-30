Жители барнаульской многоэтажки жалуются на нашествие крыс
Некоторые их боятся, а другие от безысходности пытаются подружиться
30 октября 2024, 23:31, ИА Амител
Жители дома на улице Взлетной, 97, в Барнауле уже три месяца страдают от нашествия грызунов. Как сообщает Народный фронт, внутри двора расположено здание сразу с несколькими продуктовыми магазинами и общепитом, в которых, по словам горожан, санитарию не соблюдают.
Ежедневно в полку крыс лишь прибывает. Они спокойно гуляют по двору и пугают людей. Некоторые же от безысходности умиляются и пытаются найти с грызунами общий язык.
Люди уже направляли коллективную жалобу в УК "Взлетная" с просьбой потравить крыс, но она не спешит бороться с проблемой.
07:45:05 31-10-2024
Отраву никто не пытался купить , в том же новэксе продается .Чего ждем? Кто нибуть, но не я !
11:24:27 31-10-2024
Ева (07:45:05 31-10-2024) Отраву никто не пытался купить , в том же новэксе продается ... Всем жителям ДОЛЖНЫ. Они за это ПЛАТЯТ!
Обычная позиция. Самим ничего не делать, но требовать.
09:00:11 31-10-2024
Знакомый адресок. Сначала выходцы из сел пусть подружатся с элементарной гигиеной и мусор выносят не в ведрах, а в мешках. А на магазины неча пенять!
10:37:55 31-10-2024
А вот не надо было заваривать подвальные окна. Избавились от кошек - живите с крысами!
11:17:02 31-10-2024
Ну так ожидаемо. Нет кошек - здравствуйте, крысы и мыши! Вчерашняя деревня, привет!