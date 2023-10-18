Жители Белоярска добились освещения улицы только после вмешательства депутата Госдумы

Фонари загорелись лишь после депутатских запросов, проверки прокуратуры и судебных тяжб

18 октября 2023, 10:00, ИА Амител

Улица Пушкинская / Фото: altai.spravedlivo.ru

В Белоярске (это район Новоалтайска) теперь еще на одну освещенную улицу больше. Благодаря депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александру Терентьеву фонари теперь горят на улице Пушкинской.

Местные жители давно добивались установки освещения на этой улице. Говорят, что ходить там без света было небезопасно. Люди обратились с этим вопросом к социалистам. Помощник Терентьева на территории города Евгений Куксин подготовил коллективную жалобу. Депутат Госдумы направил запрос в краевую прокуратуру, там дело дошло до судебного разбирательства. Новоалтайский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал администрацию города устранить имеющиеся нарушения закона.

"Люди, которые живут на ул. Пушкинской в Белоярске наконец-то увидели, как их улица выглядит в темное время суток. Фонари горят", – лично проверил Евгений Куксин.

Жители выразили благодарность Александру Терентьеву.

Впрочем, это еще не полноценная победа. По решению суда администрация города должна устранить имеющиеся нарушения закона не только на ул. Пушкинской, но и на ул. П. Корчагина от дома № 7/1 в мкр-не Дорожник до ул. Военстроя, на всей протяженности ул. Ленинской.

Проблемы с освещением есть на улицах, прилегающих к Центральной, а также на Боровой. Из общественной приемной Александра Терентьева уже запросили необходимые документы, чтобы дать делу ход.