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Жители Бийска пожаловались на отделение местной неврологии

Помещения, в которых лежат пациенты, требуют ремонта

06 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

Бийчане в социальных сетях пожаловались на состояние местной поликлиники. Пост опубликовали в телеграм-канале "Бийск 22".

По словам автора сообщения, на фото неврологическое отделение поликлиники № 2 на Ленинградской, 94. 

Пациент показал дыры в стенах, потеки на потолке и отсыревшие матрасы. Местами отваливается плитка, в линолеуме на полу образовались рытвины. 

Также на одном из фото видна опасная вываливающаяся розетка. 

В комментариях под постом пользователи отметили, что к этим проблемам можно добавить тараканов и плохое качество еды.

Бийск Больницы

Комментарии 13

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ВВП

11:54:13 06-02-2024

Да что это такое. Только министерство отчитается, как у них всё замечательно, так опять подсовывают такие "безобразные фото". Опять напрягайся, ответы пиши в СМИ, от работы отвлекают))

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Гость

12:03:54 06-02-2024

Подумаешь! Дырки в стенах. Да это специально для людей сделали, для вентиляции...(Ну хорош тапками кидаться, это сарказм был)...

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Гена

12:15:12 06-02-2024

Тараканы где ходить будут?

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Гость

12:19:28 06-02-2024

Вот такие же авторы и загадили хорошую больницу. И виновных теперь ищут

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Гость

12:27:21 06-02-2024

Зато у нас есть бесплатная медицина, и мы ей гордимся.)

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Гость

13:14:40 06-02-2024

Наверно, также выглядят отделения пенсионного фонда и иже с ним

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Гость

12:53:24 07-02-2024

Гость (13:14:40 06-02-2024) Наверно, также выглядят отделения пенсионного фонда и иже с ... Отделение пенсионного фонда всегда выглядит как Дом Союзов - мрамор и блеск.

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Гость

13:21:30 06-02-2024

Поликлиника? Тогда причём плохая еда и матрацы? Исправьте тогда название учреждения, это или больница или диспансер?!

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Александр

15:16:54 06-02-2024

Явно в меде не учился. Диспансер порой поликлиника, стационар это больничка. С реанимацией.

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Мотя

01:47:41 07-02-2024

Гость (13:21:30 06-02-2024) Поликлиника? Тогда причём плохая еда и матрацы? Исправьте то... Это бывшая медсанчасть БОЗа и БХК, там поликлиника и стационар два здания объединены переходом все в убитом состоянии.

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Гость

17:20:17 06-02-2024

В меде учиться не надо, чтобы понять, что в поликлиниках не ночуют и не кормят больных

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Татьяна

19:59:45 06-02-2024

Не согласна с автором статьи, лежала там три недели и не видела ни одного таракана. В дикий мороз в палатках была жара, часто выходили в коридор, чтобы проветривать палату. Да, ремонт надо делать, это наши власти должны думать. Просто не надо лишнее писать.

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Миша

23:04:41 06-02-2024

А вы видели цгб на Садовой?! отношение врачей?! я к тому, что это общероссийская тенденция...

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