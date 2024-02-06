Жители Бийска пожаловались на отделение местной неврологии
Помещения, в которых лежат пациенты, требуют ремонта
06 февраля 2024, 11:31, ИА Амител
Фото: "Бийск 22"
Бийчане в социальных сетях пожаловались на состояние местной поликлиники. Пост опубликовали в телеграм-канале "Бийск 22".
По словам автора сообщения, на фото неврологическое отделение поликлиники № 2 на Ленинградской, 94.
Пациент показал дыры в стенах, потеки на потолке и отсыревшие матрасы. Местами отваливается плитка, в линолеуме на полу образовались рытвины.
Также на одном из фото видна опасная вываливающаяся розетка.
В комментариях под постом пользователи отметили, что к этим проблемам можно добавить тараканов и плохое качество еды.
11:54:13 06-02-2024
Да что это такое. Только министерство отчитается, как у них всё замечательно, так опять подсовывают такие "безобразные фото". Опять напрягайся, ответы пиши в СМИ, от работы отвлекают))
12:03:54 06-02-2024
Подумаешь! Дырки в стенах. Да это специально для людей сделали, для вентиляции...(Ну хорош тапками кидаться, это сарказм был)...
12:15:12 06-02-2024
Тараканы где ходить будут?
12:19:28 06-02-2024
Вот такие же авторы и загадили хорошую больницу. И виновных теперь ищут
12:27:21 06-02-2024
Зато у нас есть бесплатная медицина, и мы ей гордимся.)
13:14:40 06-02-2024
Наверно, также выглядят отделения пенсионного фонда и иже с ним
12:53:24 07-02-2024
Гость (13:14:40 06-02-2024) Наверно, также выглядят отделения пенсионного фонда и иже с ... Отделение пенсионного фонда всегда выглядит как Дом Союзов - мрамор и блеск.
13:21:30 06-02-2024
Поликлиника? Тогда причём плохая еда и матрацы? Исправьте тогда название учреждения, это или больница или диспансер?!
15:16:54 06-02-2024
Явно в меде не учился. Диспансер порой поликлиника, стационар это больничка. С реанимацией.
01:47:41 07-02-2024
Гость (13:21:30 06-02-2024) Поликлиника? Тогда причём плохая еда и матрацы? Исправьте то... Это бывшая медсанчасть БОЗа и БХК, там поликлиника и стационар два здания объединены переходом все в убитом состоянии.
17:20:17 06-02-2024
В меде учиться не надо, чтобы понять, что в поликлиниках не ночуют и не кормят больных
19:59:45 06-02-2024
Не согласна с автором статьи, лежала там три недели и не видела ни одного таракана. В дикий мороз в палатках была жара, часто выходили в коридор, чтобы проветривать палату. Да, ремонт надо делать, это наши власти должны думать. Просто не надо лишнее писать.
23:04:41 06-02-2024
А вы видели цгб на Садовой?! отношение врачей?! я к тому, что это общероссийская тенденция...