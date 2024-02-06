Жители Бийска пожаловались на отделение местной неврологии

Помещения, в которых лежат пациенты, требуют ремонта

06 февраля 2024, 11:31, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

Бийчане в социальных сетях пожаловались на состояние местной поликлиники. Пост опубликовали в телеграм-канале "Бийск 22".

По словам автора сообщения, на фото неврологическое отделение поликлиники № 2 на Ленинградской, 94.

Пациент показал дыры в стенах, потеки на потолке и отсыревшие матрасы. Местами отваливается плитка, в линолеуме на полу образовались рытвины.

Также на одном из фото видна опасная вываливающаяся розетка.

В комментариях под постом пользователи отметили, что к этим проблемам можно добавить тараканов и плохое качество еды.