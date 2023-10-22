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Жители Бийска пожаловались на слишком мощные фонари возле школы

Часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи, а другая призвала отрегулировать лампы

22 октября 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жители Бийска пожаловались на установленные возле школы № 34 фонари – они якобы сильно светят в окна и мешают спать. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Горожане подчеркнули, что освещать территорию необходимо грамотно, чтобы это не мешало местным жителям. Однако часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи.

Некоторые поддержали недовольных, призвав отрегулировать фонари, поскольку от мощного света шторы могут и не спасти. Другие посоветовали обратиться непосредственно в администрацию школы и обсудить вопрос там.

Бийск Происшествия

Комментарии 10

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Сергей

13:34:18 22-10-2023

Жители негодуют, но никто ничего не делает. А всего-то нужно изменить направление, т.е. сделать так чтобы свет не светил в окна домов.

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Гость

13:44:05 22-10-2023

Шторы повесьте. Безопасность детей важнее. Я на газоне возле подъезда паркуюсь и зимой на прогреве машина, так одним мужикам мешало, что мигает свет, типа спать мешает, а мы тут сто лет живём. Отправил их по известному адресу (на...р), посоветовал шторы задёрнуть и не делать мне мозги. Послушались, теперь счастливы.

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Гость

23:49:09 22-10-2023

Гость (13:44:05 22-10-2023) Шторы повесьте. Безопасность детей важнее. Я на газоне возле... Что дети делают на территории школы ПО НОЧАМ?

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гость

14:29:55 22-10-2023

У нас тоже самое. 121 лицей на Взлетной, направив наш дом и окна. Невозможно даже просто глянуть в окно. Ослепляет и сквозь шторы в комнате светло, с 19 часов до 7 утра ежедневно. Не успел закрыть шторы , нечайно посмотрел и головная боль обеспечена. Можно ведь экран поставить , тем более освещение на хоз.часть и теплицу не требует мощнейшего освещения.

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Гость

15:11:18 22-10-2023

Их на ночь не выключают что-ли? А зачем свет на территории школы ночью? Кто-то в школу по ночам ходит?

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Гость

23:50:18 22-10-2023

Гость (15:11:18 22-10-2023) Их на ночь не выключают что-ли? А зачем свет на территории ш... Ну и кто минусует? Ненормальные, которые шарятся по территории школы по ночам?

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Гость

06:53:24 23-10-2023

Гость (23:50:18 22-10-2023) Ну и кто минусует? Ненормальные, которые шарятся по территор... вы больны? нет, вы больны! вон одна по темной территории за "Европой" прошла и ее отлюбили против ее желания. вы хотите что бы везде было темно, как отлюбивший? или вам захотелось чтоб и на вас кто нибудь позарился в темноте?

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Гость

17:53:43 22-10-2023

выросло поколение под мамкиной юбкой воспитанное... в советское время на доме по георгиева 41 стоял прожектор очешуенного размера. и он светил в мою комнату. так я под его светом книжки ночами читал. и спал нормально.... а тут фонари помешали...

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Гость

20:24:14 22-10-2023

Гость (17:53:43 22-10-2023) выросло поколение под мамкиной юбкой воспитанное... в советс... Такие прожектора были везде в Барнауле - на крупных транспортных развязках, но все понимали их необходимость и не вякали. Выросло новое поколение, у которого собственное эго с маниакальной величиной.

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Гость

05:43:01 23-10-2023

Госи в чемть (20:24:14 22-10-2023) Такие прожектора были везде в Барнауле - на крупных транспор... и в чем необходимость всю ночь светить в она жителей

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