Жители Бийска пожаловались на слишком мощные фонари возле школы

Часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи, а другая призвала отрегулировать лампы

22 октября 2023, 12:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Бийска пожаловались на установленные возле школы № 34 фонари – они якобы сильно светят в окна и мешают спать. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Горожане подчеркнули, что освещать территорию необходимо грамотно, чтобы это не мешало местным жителям. Однако часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи.

Некоторые поддержали недовольных, призвав отрегулировать фонари, поскольку от мощного света шторы могут и не спасти. Другие посоветовали обратиться непосредственно в администрацию школы и обсудить вопрос там.