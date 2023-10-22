Жители Бийска пожаловались на слишком мощные фонари возле школы
Часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи, а другая призвала отрегулировать лампы
22 октября 2023, 12:58, ИА Амител
Жители Бийска пожаловались на установленные возле школы № 34 фонари – они якобы сильно светят в окна и мешают спать. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Горожане подчеркнули, что освещать территорию необходимо грамотно, чтобы это не мешало местным жителям. Однако часть комментаторов посоветовала жильцам окружающих домов повесить плотные шторы или жалюзи.
Некоторые поддержали недовольных, призвав отрегулировать фонари, поскольку от мощного света шторы могут и не спасти. Другие посоветовали обратиться непосредственно в администрацию школы и обсудить вопрос там.
13:34:18 22-10-2023
Жители негодуют, но никто ничего не делает. А всего-то нужно изменить направление, т.е. сделать так чтобы свет не светил в окна домов.
13:44:05 22-10-2023
Шторы повесьте. Безопасность детей важнее. Я на газоне возле подъезда паркуюсь и зимой на прогреве машина, так одним мужикам мешало, что мигает свет, типа спать мешает, а мы тут сто лет живём. Отправил их по известному адресу (на...р), посоветовал шторы задёрнуть и не делать мне мозги. Послушались, теперь счастливы.
23:49:09 22-10-2023
Гость (13:44:05 22-10-2023) Шторы повесьте. Безопасность детей важнее. Я на газоне возле... Что дети делают на территории школы ПО НОЧАМ?
14:29:55 22-10-2023
У нас тоже самое. 121 лицей на Взлетной, направив наш дом и окна. Невозможно даже просто глянуть в окно. Ослепляет и сквозь шторы в комнате светло, с 19 часов до 7 утра ежедневно. Не успел закрыть шторы , нечайно посмотрел и головная боль обеспечена. Можно ведь экран поставить , тем более освещение на хоз.часть и теплицу не требует мощнейшего освещения.
15:11:18 22-10-2023
Их на ночь не выключают что-ли? А зачем свет на территории школы ночью? Кто-то в школу по ночам ходит?
23:50:18 22-10-2023
Гость (15:11:18 22-10-2023) Их на ночь не выключают что-ли? А зачем свет на территории ш... Ну и кто минусует? Ненормальные, которые шарятся по территории школы по ночам?
06:53:24 23-10-2023
Гость (23:50:18 22-10-2023) Ну и кто минусует? Ненормальные, которые шарятся по территор... вы больны? нет, вы больны! вон одна по темной территории за "Европой" прошла и ее отлюбили против ее желания. вы хотите что бы везде было темно, как отлюбивший? или вам захотелось чтоб и на вас кто нибудь позарился в темноте?
17:53:43 22-10-2023
выросло поколение под мамкиной юбкой воспитанное... в советское время на доме по георгиева 41 стоял прожектор очешуенного размера. и он светил в мою комнату. так я под его светом книжки ночами читал. и спал нормально.... а тут фонари помешали...
20:24:14 22-10-2023
Гость (17:53:43 22-10-2023) выросло поколение под мамкиной юбкой воспитанное... в советс... Такие прожектора были везде в Барнауле - на крупных транспортных развязках, но все понимали их необходимость и не вякали. Выросло новое поколение, у которого собственное эго с маниакальной величиной.
05:43:01 23-10-2023
Госи в чемть (20:24:14 22-10-2023) Такие прожектора были везде в Барнауле - на крупных транспор... и в чем необходимость всю ночь светить в она жителей