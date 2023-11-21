Жители Бийска третьи сутки остаются без света после урагана
Ситуация осложняется тем, что у многих жителей, оставшихся без света районов, системы отопления завязаны на электроэнергии
21 ноября 2023, 11:34, ИА Амител
Жители Бийска третьи сутки остаются без света после урагана. Как сообщает "Бийский рабочий", возобновить подачу электроэнергии пока удается не на всех поврежденных стихией участках.
Ситуация осложняется тем, что у многих жителей, оставшихся без света районов, системы отопления завязаны на электроэнергии. Люди жалуются, что скоро температура на улице и в доме сравняется.
В мэрии города утверждают, что работы по восстановлению электроэнергии активно продолжаются. Большинство проблем на сетях уже удалось решить. В частности, восстановлена подача электричества в поселки Молодежный, Сорокино, по улице Горно-Алтайской, в переулках Поселковом, Поперечном и других.
Минувшей ночью работы шли по улице Малоугреневской и Первомайской. Всего на вечер понедельника, 20 ноября, без света оставались примерно 200 абонентов.
11:42:16 21-11-2023
Все просто! Уровень состояния электрохозяйства , как при дедушке Ленине в период ГОЭРЛО)))Все на "воздушках"...21 век....жадность энергетиков она такая))))
12:35:35 21-11-2023
Третьи сутки без света не только жители Бийска
23:26:23 21-11-2023
Пора разгонять эти созданные чубайсом при благословении и поддержке Путина конторки паразиты с иностранными инвесторами для ограбления народа и страны и вывода награбленного в офшоры, а не вкладывание его в модернизацию и реконструкцию советского электрического хозяйства, а также пресечения их роста и развития на базе новых технологий и создавать истинно настоящую госкорпорацию способную реконструировать это хозяйство на основе новейших технологий, материалов проводников и оборудования. почти космического качества. Тогда и не будет подобных безобразий при дождиках, ветерках,снежках и даже ветрищах ураганах и буранах.