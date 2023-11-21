Ситуация осложняется тем, что у многих жителей, оставшихся без света районов, системы отопления завязаны на электроэнергии

21 ноября 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Бийска третьи сутки остаются без света после урагана. Как сообщает "Бийский рабочий", возобновить подачу электроэнергии пока удается не на всех поврежденных стихией участках.

Ситуация осложняется тем, что у многих жителей, оставшихся без света районов, системы отопления завязаны на электроэнергии. Люди жалуются, что скоро температура на улице и в доме сравняется.

В мэрии города утверждают, что работы по восстановлению электроэнергии активно продолжаются. Большинство проблем на сетях уже удалось решить. В частности, восстановлена подача электричества в поселки Молодежный, Сорокино, по улице Горно-Алтайской, в переулках Поселковом, Поперечном и других.

Минувшей ночью работы шли по улице Малоугреневской и Первомайской. Всего на вечер понедельника, 20 ноября, без света оставались примерно 200 абонентов.