Жители Бийска украли драгоценности на несколько миллионов рублей и попали под суд

Обвиняемые также пытались похитить банкомат

29 октября 2024, 11:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Бийске трое горожан похитили драгоценности на сумму 12 млн рублей и попытались украсть банкомат, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В 2022 году злоумышленники ночью проникли в ювелирный отдел торгового центра и похитили золотые украшения. Затем на автомобиле они скрылись с места происшествия. Общая сумма причиненного ущерба составила около 12 млн рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых с поличным. Они пытались украсть банкомат из бизнес-центра и перевезти его за город, чтобы вскрыть. В хранилище находилось более 1,2 млн рублей.

Двоих мужчин заключили под стражу. Еще один находится под домашним арестом. В ближайшее время трое фигурантов предстанут перед судом.