Жители Бийска за неделю отдали мошенникам почти 1 млн рублей

Аферисты обманывают людей разными способами

17 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Мужчина за ноутбуком / Фото: unsplash.com

Жители Бийска и Бийского района за прошедшую неделю обогатили мошенников почти на 1 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

У шестерых человек под предлогом продления договора услуг сотовой связи взломали личные кабинеты на "Госуслугах". Пятеро пользователей сервиса не пострадали, но один сельчанин лишился более 100 тысяч рублей.

Также пенсионер из Бийска перевел на "безопасный счет" 300 тысяч. А другой житель наукограда заплатил 102 тысячи лжепродавцу при покупке мотоцикла. И еще один сельчанин лишился 4950 рублей в надежде удаленно подзаработать.

"Бийчане продолжают сообщать паспортные данные, коды из сообщений, предоставляя неизвестным доступ к личному кабинету на "Госуслугах". Если не происходят списания со счетов, то доверчивые граждане ничего не предпринимают. Бездействие только усугубит проблему. Так, за прошлую неделю у четверых человек без уведомлений и звонков со счетов списали более 300 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно блокировать свою страницу, восстанавливать доступ и менять все пароли, говорят полицейские.