Жители бийского Заречья не могут уехать на учебу и работу

По словам очевидцев, в автобус либо невозможно влезть, либо он просто не останавливается

23 декабря 2024, 11:45, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В бийском Заречье местные жители подолгу ждут автобусы и в итоге не могут уехать: водители часто проезжают мимо. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Утром 23 декабря люди долго ждали общественный транспорт на морозе.

"Утром очень большой интервал. Много людей ездит, не влезаешь, или не останавливаются", – рассказали очевидцы.

А чтобы уехать в Заречье днем, приходится ждать трамвай по два часа.

"Вот на оленях добираемся. По два часа в город и из города", – возмутилась бийчанка.

Жители Заречья заявляют, что автобус очень часто проезжает и не останавливается. Транспорт ждут по 30 минут. За это время проезжает только один автобус, и то "битком".

Помимо этого, сюда невозможно вызвать такси: со слов бийчан, машины либо не едут, либо водители назначают очень высокую цену.