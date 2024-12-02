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Жители двух улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Устранением повреждений занимается городской водоканал

02 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Коммунальная авария на ул. Попова в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Коммунальная авария на ул. Попова в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Вечером 1 декабря барнаульцы из-за коммунальной аварии остались без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Из-за повреждений вода вышла на проезжую часть на ул. Попова.

"Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 500 мм по адресу ул. Попова, 68", – сообщили в водоканале.

Холодное водоснабжение на момент ремонта отсутствует в восьми административных зданиях по следующим адресам:

  • ул. Попова 70, 70а, 70б, 70в, 80, 82;
  • ул. Георгия Исакова, 260а, 260б.
Барнаул коммунальная авария

Комментарии 9

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Кхм...

07:51:58 02-12-2024

Хороший каток будет...

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Сергей

08:31:24 02-12-2024

Кхм... (07:51:58 02-12-2024) Хороший каток будет...... И это ещё зима не наступила!

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Гость

08:31:12 02-12-2024

Кучно пошли

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Гость

08:55:23 02-12-2024

Опяяяять авария? Серьезно? да сколько можно? А что летом проверяют вообще?

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Кхм...

09:03:50 02-12-2024

Гость (08:55:23 02-12-2024) Опяяяять авария? Серьезно? да сколько можно? А что летом про... Летом все рабочие в отпуске. Ведь штат оптимизирован...

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Гость

08:55:48 02-12-2024

А Франк уже на очередное продление жалования документы подал .

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читатель

09:21:53 02-12-2024

Проверяли гор. воду. Рвёт холодную . К чему бы это???

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Самтехник

10:16:42 02-12-2024

Как-то не вяжется с постоянными хвалебными интервью руководства Водоканала.

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Гость

10:43:23 02-12-2024

Хорошо, что сейчас не тридцатиградусные, а всего лишь двенадцатиградусные морозы

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