Жители двух улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Устранением повреждений занимается городской водоканал

02 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Коммунальная авария на ул. Попова в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Вечером 1 декабря барнаульцы из-за коммунальной аварии остались без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Из-за повреждений вода вышла на проезжую часть на ул. Попова.

"Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 500 мм по адресу ул. Попова, 68", – сообщили в водоканале.

Холодное водоснабжение на момент ремонта отсутствует в восьми административных зданиях по следующим адресам: