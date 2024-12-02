Жители двух улиц Барнаула остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Устранением повреждений занимается городской водоканал
02 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Коммунальная авария на ул. Попова в Барнауле / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Вечером 1 декабря барнаульцы из-за коммунальной аварии остались без холодной воды. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Из-за повреждений вода вышла на проезжую часть на ул. Попова.
"Специалисты устраняют повреждение водопровода диаметром 500 мм по адресу ул. Попова, 68", – сообщили в водоканале.
Холодное водоснабжение на момент ремонта отсутствует в восьми административных зданиях по следующим адресам:
- ул. Попова 70, 70а, 70б, 70в, 80, 82;
- ул. Георгия Исакова, 260а, 260б.
07:51:58 02-12-2024
Хороший каток будет...
08:31:24 02-12-2024
Кхм... (07:51:58 02-12-2024) Хороший каток будет...... И это ещё зима не наступила!
08:31:12 02-12-2024
Кучно пошли
08:55:23 02-12-2024
Опяяяять авария? Серьезно? да сколько можно? А что летом проверяют вообще?
09:03:50 02-12-2024
Гость (08:55:23 02-12-2024) Опяяяять авария? Серьезно? да сколько можно? А что летом про... Летом все рабочие в отпуске. Ведь штат оптимизирован...
08:55:48 02-12-2024
А Франк уже на очередное продление жалования документы подал .
09:21:53 02-12-2024
Проверяли гор. воду. Рвёт холодную . К чему бы это???
10:16:42 02-12-2024
Как-то не вяжется с постоянными хвалебными интервью руководства Водоканала.
10:43:23 02-12-2024
Хорошо, что сейчас не тридцатиградусные, а всего лишь двенадцатиградусные морозы