Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья со скидкой до 50%
Предложение ежедневно увеличивается, а потому не исключено, что цены будут снижаться и дальше
25 февраля 2024, 12:23, ИА Амител
В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города, решившие переехать в другой регион Украины или за границу, продают жилье со скидкой до 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна.ua".
Уехавшая в Британию риелтор рассказала, что "такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было", при этом цены "пробивают дно", упав на 50%.
"Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей", – отметила она.Квартиры приобретают люди, которые живут восточнее города, жители пригорода, а также Харьковской области. Сами харьковчане редко покупают жилье у харьковчан. Предложение ежедневно увеличивается, а потому не исключено, что цены будут снижаться и дальше.
16:06:05 25-02-2024
Хохлы побежали. А наркоман Зеля говорит, границы 91г. верну. Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда? пока не выяснили, что они всу помогали.
20:01:08 25-02-2024
Гость (16:06:05 25-02-2024) Хохлы побежали. А наркоман Зеля говорит, границы 91г. верну.... Что, болезный, таблетки забыл выпить? Какие тебе хохлы в Барнауле мерещатся? Это вовсе не хохлы были, а рептилоиды. Ну, инопланетяне , на худой конец. А вообще, таблетки надо принимать вовремя, по расписанию...
16:42:30 26-02-2024
Гость (20:01:08 25-02-2024) Что, болезный, таблетки забыл выпить? Какие тебе хохлы в Бар... Вот вы и высветились, 12 хохлов в Барнауле минуса поставили, враги России.
16:06:47 25-02-2024
Квартирку что ли прикупить.
06:29:03 26-02-2024
Гость (16:06:47 25-02-2024) Квартирку что ли прикупить.... сходи к мудрому Гудвину, прикупи себе мозгов
20:34:19 25-02-2024
Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда?
Разжигаете? В регионе есть целые районы украинцев. Ребята из этих районов также воюют и погибают на Украине. Глава региона и глава законодательного собрания Томенко и Романенко. Может и им что-то предъявите? За рознь по национальному признаку уголовная ответственность существует.
16:49:28 26-02-2024
Может хохлам Барнаула тоже (20:34:19 25-02-2024) Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда?
Разжигаете?... Имеются ввиду хохлы не по национальному признаку, а те кто за хохлов и против нас. Таких мразей и среди русских в Барнауле знаю, они для меня хохлы. А те, что за Россию, это не хохлы, это наши. Русский не национальность, а состояние души, тем более все крови перемешаны. И в Афганистане есть потомки Александра Македонского.
17:50:55 26-02-2024
Может хохлам Барнаула тоже (20:34:19 25-02-2024) Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда?
Разжигаете?... Может и им что-то предъявите?
Легко. Не все же ссыкуны.
18:26:48 26-02-2024
Гость (17:50:55 26-02-2024)Легко. Не все же ссыкуны.
Предъявлящик, тебе предки туалетную бумагу (с запахом ромашки) покупают, чтоб от тебя каками не пахло в трамвае.
21:46:40 26-02-2024
Гость (18:26:48 26-02-2024)
Предъявлящик, тебе предки туалетную бумагу (с запахом ромаш... Мне тебя (с запахом ромашки) никто не покупает.
21:13:30 25-02-2024
Стоимость квартиры слабо озвучить?
07:49:43 26-02-2024
Набрал в поисковике 1 комнатная в Харькове около 600 тысяч гривен, это около 1,5 млн в рублях
08:37:15 26-02-2024
Харьков- русский город, так что бегут оттуда равно как украинцы, так и русские. И ничего хорошего в этом нет. А по поводу "хохлов Барнаула"... евреев в 90-е уехало немеряно, и что, лучше стало? А чтобы кидать предъявы за помощь ВСУ, надо быть готовым за базар ответить и иметь на руках доказуху...
16:54:11 26-02-2024
Гость (08:37:15 26-02-2024) Харьков- русский город, так что бегут оттуда равно как украи... Так отвечай за базар, базарный, выясняй, помогали ли они ВСУ. А то мозгов то нет, одни предъявы необоснованные.