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Жители Харькова начали срочно избавляться от жилья со скидкой до 50%

Предложение ежедневно увеличивается, а потому не исключено, что цены будут снижаться и дальше

25 февраля 2024, 12:23, ИА Амител

Ключ от квартиры / Фото: pxhere.com
Ключ от квартиры / Фото: pxhere.com

В Харькове рухнули цены на квартиры, жители города, решившие переехать в другой регион Украины или за границу, продают жилье со скидкой до 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Страна.ua".

Уехавшая в Британию риелтор рассказала, что "такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости еще никогда не было", при этом цены "пробивают дно", упав на 50%.

"Люди настолько дешево продают только с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей", – отметила она.Квартиры приобретают люди, которые живут восточнее города, жители пригорода, а также Харьковской области. Сами харьковчане редко покупают жилье у харьковчан. Предложение ежедневно увеличивается, а потому не исключено, что цены будут снижаться и дальше.

украина

Комментарии 14

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Гость

16:06:05 25-02-2024

Хохлы побежали. А наркоман Зеля говорит, границы 91г. верну. Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда? пока не выяснили, что они всу помогали.

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Гость

20:01:08 25-02-2024

Гость (16:06:05 25-02-2024) Хохлы побежали. А наркоман Зеля говорит, границы 91г. верну.... Что, болезный, таблетки забыл выпить? Какие тебе хохлы в Барнауле мерещатся? Это вовсе не хохлы были, а рептилоиды. Ну, инопланетяне , на худой конец. А вообще, таблетки надо принимать вовремя, по расписанию...

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Гость

16:42:30 26-02-2024

Гость (20:01:08 25-02-2024) Что, болезный, таблетки забыл выпить? Какие тебе хохлы в Бар... Вот вы и высветились, 12 хохлов в Барнауле минуса поставили, враги России.

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Гость

16:06:47 25-02-2024

Квартирку что ли прикупить.

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Гость

06:29:03 26-02-2024

Гость (16:06:47 25-02-2024) Квартирку что ли прикупить.... сходи к мудрому Гудвину, прикупи себе мозгов

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Может хохлам Барнаула тоже

20:34:19 25-02-2024

Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда?
Разжигаете? В регионе есть целые районы украинцев. Ребята из этих районов также воюют и погибают на Украине. Глава региона и глава законодательного собрания Томенко и Романенко. Может и им что-то предъявите? За рознь по национальному признаку уголовная ответственность существует.

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Гость

16:49:28 26-02-2024

Может хохлам Барнаула тоже (20:34:19 25-02-2024) Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда?
Разжигаете?... Имеются ввиду хохлы не по национальному признаку, а те кто за хохлов и против нас. Таких мразей и среди русских в Барнауле знаю, они для меня хохлы. А те, что за Россию, это не хохлы, это наши. Русский не национальность, а состояние души, тем более все крови перемешаны. И в Афганистане есть потомки Александра Македонского.

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Гость

17:50:55 26-02-2024

Может хохлам Барнаула тоже (20:34:19 25-02-2024) Может хохлам Барнаула тоже пора дергать отсюда?
Разжигаете?... Может и им что-то предъявите?
Легко. Не все же ссыкуны.

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Гость

18:26:48 26-02-2024

Гость (17:50:55 26-02-2024)Легко. Не все же ссыкуны.
Предъявлящик, тебе предки туалетную бумагу (с запахом ромашки) покупают, чтоб от тебя каками не пахло в трамвае.

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Гость

21:46:40 26-02-2024

Гость (18:26:48 26-02-2024)
Предъявлящик, тебе предки туалетную бумагу (с запахом ромаш... Мне тебя (с запахом ромашки) никто не покупает.

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Гость

21:13:30 25-02-2024

Стоимость квартиры слабо озвучить?

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Гость

07:49:43 26-02-2024

Набрал в поисковике 1 комнатная в Харькове около 600 тысяч гривен, это около 1,5 млн в рублях

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Гость

08:37:15 26-02-2024

Харьков- русский город, так что бегут оттуда равно как украинцы, так и русские. И ничего хорошего в этом нет. А по поводу "хохлов Барнаула"... евреев в 90-е уехало немеряно, и что, лучше стало? А чтобы кидать предъявы за помощь ВСУ, надо быть готовым за базар ответить и иметь на руках доказуху...

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Гость

16:54:11 26-02-2024

Гость (08:37:15 26-02-2024) Харьков- русский город, так что бегут оттуда равно как украи... Так отвечай за базар, базарный, выясняй, помогали ли они ВСУ. А то мозгов то нет, одни предъявы необоснованные.

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