Жители и гости Алтая смогут получить призы за уборку гор от мусора
Самые активные участники акции заработают благодарности и подарки
26 марта 2023, 16:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай проходит акция "Чистые горы – 2023". Об этом рассказали в региональном правительстве.
"Участникам предлагают провести акцию по уборке горных территорий или прилегающих к ним участков от мусора. После следует опубликовать фотоотчёт в социальных сетях с обязательным указанием хештега #ЧистыеГоры2023", – сказано в сообщении.
В отчёте должны быть указаны все шаги уборки от сбора мусора до его вывоза на полигон. Самые активные получат благодарность и подарки от организаторов.
Акция продлится до 15 ноября 2023 года.
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