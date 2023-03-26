Жители и гости Алтая смогут получить призы за уборку гор от мусора

Самые активные участники акции заработают благодарности и подарки

26 марта 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай проходит акция "Чистые горы – 2023". Об этом рассказали в региональном правительстве.

"Участникам предлагают провести акцию по уборке горных территорий или прилегающих к ним участков от мусора. После следует опубликовать фотоотчёт в социальных сетях с обязательным указанием хештега #ЧистыеГоры2023", – сказано в сообщении.

В отчёте должны быть указаны все шаги уборки от сбора мусора до его вывоза на полигон. Самые активные получат благодарность и подарки от организаторов.

Акция продлится до 15 ноября 2023 года.