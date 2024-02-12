Жители испанского курорта нашли способ бороться с туристами

Люди начали пугать приезжих, чтобы сохранять порядок

12 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Пляж на закате / Фото: pxhere.com

Жители популярного испанского курорта Мальорка нашли необычный способ бороться с разрушающими все вокруг туристами. Об этом сообщает The Mirror.

Местные стали устанавливать фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы напугать приезжих. На них они пишут об опасных медузах, якобы обитающих в этих водах, или камнепадах в популярных природных достопримечательностях одного из Балеарских островов.

Также жители Мальорки создали группу активистов под названием caterva, выступающую против наплыва туристов, которые, по их мнению, наносят окружающей среде непоправимый вред.