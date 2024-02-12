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Жители испанского курорта нашли способ бороться с туристами

Люди начали пугать приезжих, чтобы сохранять порядок

12 февраля 2024, 07:15, ИА Амител

Пляж на закате / Фото: pxhere.com
Пляж на закате / Фото: pxhere.com

Жители популярного испанского курорта Мальорка нашли необычный способ бороться с разрушающими все вокруг туристами. Об этом сообщает The Mirror.

Местные стали устанавливать фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы напугать приезжих. На них они пишут об опасных медузах, якобы обитающих в этих водах, или камнепадах в популярных природных достопримечательностях одного из Балеарских островов.

Также жители Мальорки создали группу активистов под названием caterva, выступающую против наплыва туристов, которые, по их мнению, наносят окружающей среде непоправимый вред.

Туризм

Комментарии 4

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Гость

10:22:36 12-02-2024

Русских туристов не напугать медузами и камнепадами))) они столько проехали, чтобы увидеть это)))

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🤣🤣🤣

10:26:48 12-02-2024

Квасить - в Белокурихе.

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Гость

10:50:47 12-02-2024

Нам тоже нужно Демидовский завод охранять от туристов. Того и гляди по кирпичику растащат

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Элен без ребят

15:04:53 12-02-2024

пришлите нам десяток испанцев по обмену опытом в Горный.

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