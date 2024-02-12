Жители испанского курорта нашли способ бороться с туристами
Люди начали пугать приезжих, чтобы сохранять порядок
12 февраля 2024, 07:15, ИА Амител
Пляж на закате / Фото: pxhere.com
Жители популярного испанского курорта Мальорка нашли необычный способ бороться с разрушающими все вокруг туристами. Об этом сообщает The Mirror.
Местные стали устанавливать фальшивые вывески с предупреждениями, чтобы напугать приезжих. На них они пишут об опасных медузах, якобы обитающих в этих водах, или камнепадах в популярных природных достопримечательностях одного из Балеарских островов.
Также жители Мальорки создали группу активистов под названием caterva, выступающую против наплыва туристов, которые, по их мнению, наносят окружающей среде непоправимый вред.
10:22:36 12-02-2024
Русских туристов не напугать медузами и камнепадами))) они столько проехали, чтобы увидеть это)))
10:26:48 12-02-2024
Квасить - в Белокурихе.
10:50:47 12-02-2024
Нам тоже нужно Демидовский завод охранять от туристов. Того и гляди по кирпичику растащат
15:04:53 12-02-2024
пришлите нам десяток испанцев по обмену опытом в Горный.