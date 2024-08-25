Жители Камня-на-Оби жалуются на разваливающуюся гимназию

Зданию образовательного учреждения уже 90 лет

25 августа 2024, 15:39, ИА Амител

Здание гимназии / Фото: Народный фронт

В здании гимназии № 5 в городе Камне-на-Оби появились огромные трещины и начали вываливаться кирпичи. Об этом сообщает Народный фронт в своем Telegram-канале.

Зданию почти 90 лет. Из-за трещин и щелей зимой температура в кабинетах не превышает 7-9 градусов. В прошлом году детей несколько раз отправляли на дистанционное обучение.

В отчаянии родители обращались на прямую линию к президенту России и губернатору края. Глава региона пообещал построить новую школу. Уже запланирован бюджет – более миллиарда рублей. Но стройка начнется не в этом году. Это значит, что 1 сентября дети будут учиться в старом здании.

"Фронтовики" вместе с родителями обратились в Министерство образования с требованием найти в Камне-на-Оби более подходящее помещение для обучения 800 учеников.