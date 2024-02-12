Жители Новоалтайска могут бесплатно проверить здоровье
Горожан осмотрят 14 февраля в ТРЦ Park
12 февраля 2024, 15:00, ИА Амител
Врач и стетоскоп / Фото: unsplash.com
Жители Новоалтайска смогут пройти бесплатное экспресс-обследование, сообщили в правительстве региона.
Акция пройдет 14 февраля с 11:00 до 16:00 в ТРЦ Park на Деповской.
Желающие смогут проверить давление, уровень глюкозы в крови, сердце, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также узнать рост, вес, индекс массы тела и получить развернутую консультацию врача-терапевта.
С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС.
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