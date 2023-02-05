Жители Новоалтайска недовольны неочищенным памятником афганцам

Жители Новоалтайска в социальных сетях рассказали о том, что возле памятного камня, заложенного в память погибшим афганцам, не убран снег. Об этом они рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Конечно, мы своими силами очистили памятник. Но хотелось бы узнать, почему такое отношение к памяти о погибших в Афганистане. И почему этот памятник не стоит на балансе в администрации? Разве не должно нынешнее поколение знать и помнить об этой странице в истории? Как же воспитывать тогда патриотическое отношение молодёжи?" – написала горожанка.