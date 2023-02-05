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Жители Новоалтайска недовольны неочищенным памятником афганцам

Люди отметили, что могут убрать снег и сами, но им непонятно, почему это не делают власти

05 февраля 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Новоалтайска в социальных сетях рассказали о том, что возле памятного камня, заложенного в память погибшим афганцам, не убран снег. Об этом они рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Конечно, мы своими силами очистили памятник. Но хотелось бы узнать, почему такое отношение к памяти о погибших в Афганистане. И почему этот памятник не стоит на балансе в администрации? Разве не должно нынешнее поколение знать и помнить об этой странице в истории? Как же воспитывать тогда патриотическое отношение молодёжи?" – написала горожанка.

Автор сообщения отметила, что неочищенный памятник заметили накануне 15 февраля – Дня вывода войск из Афганистана.

Комментарии 3

  • На всех парадах и выступлениях генералиссимуса есть ряженые в военную форму дети "дядя Вова мы с тобой)))" Походу они реально с дядей, в Кремле уже... В 70х-80х любой пионер знал где живёт победитель На домах и квартирах Героев висели красные звёзды И уборка снега у памятников победителей не была на балансе у населённых пунктов В 7 классе неся вахту памяти у Вечного огня на пл.Победы сами убирали снег Кто сейчас чтит память нынешних победителей, дворник-тожероссиянин ?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • ну а чем это отличается от порчи табличек? Чё? Руки-ноги повырвать? Сколько же двойных стандартов.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • А сами афганцы не могут очистить от снега памятник? Кто-то должен? Почему своих детей к патриотизму не приучают? Или пусть чужие дети снег кидают? В чем проблема то? Или не барское это дело?
    05 февраля, Гость   Ответить
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