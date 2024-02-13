НОВОСТИОбщество

Жители новосибирской многоэтажки больше 10 лет живут в парящем доме

Ремонт проводят каждый год, но влага все уничтожает

13 февраля 2024, 11:01, ИА Амител

Кадр из видео / телеграм-канал Mash Siberia
Кадр из видео / телеграм-канал Mash Siberia

Жители многоэтажки по улице Трикотажной, 60/2, в Новосибирске больше 10 лет живут в парящем доме со слизняками. Об этом сообщает Mash Siberia.

Из-за постоянных коммунальных аварий в доме рушится фундамент, "гуляют" стены, квартиры покрываются плесенью. Ежегодно люди делают ремонт, но из-за кипятка и пара все повторяется.

В 2017-м трубу под домом меняли, но ситуация не улучшилась. Местные жители говорят, что коммунальщики чинят только аварийные участки.

Люди хотят, чтобы их отключили от общего отопления или поправили дренаж.

Новосибирская область

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:32:34 13-02-2024

Есть постановление прокуратуры на основании документов тец о недопущении утечек теплоносителей (в плоть до того что бы в морозы форточки не открывали) .Нарушителей ждет штраф , а юридических в плоть до задержания под следствие.А что мы видим в горде - абсолютно все службы не работают , где у нас наши чиновники (как всегда при деньгах).Город становится призраком

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:18:57 13-02-2024

Гость (11:32:34 13-02-2024) Есть постановление прокуратуры на основании документов тец ... Точно было такое время ,типа в мороз у кого форточки будут открыты "внушение" будет от администрации. Нет даже в Новосибе порядка нет ,а у нас и подавно. Правильно пишут пофигизм сплошной .

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:11 13-02-2024

в какую плоть не должны форточки открывать? представить страшно: форточкой в плоть, а потом задерживать..вас невозможно читать, плотский угодник

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:02 13-02-2024

О да, помню подобное, студентом был еще. На С.Западной 50 такой дом был. Что бы зайти через пар надо быстро пробегать 1 этаж, на 2-3 этаже можно было что то уже разглядеть сквозь пар. Зимой с подвала прилетали комары, мало того они еще и кусали)) Там реально была своя атмосфера, а УК было пофигу. Прорвало стояк они неделю не шевелились, и закончилось тем что через неделю дали какой то хомут на трубу только лишь бы не ходил к ним. Починил сам. Такого пофигизма я больше нигде не встречал.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:51 13-02-2024

Я думал он в воздухе парит, как летающий замок Лапута. Тфу ты...

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Швеция вступила в НАТО
16 часов назад  5

Все новости

Новости партнеров