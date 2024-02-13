Жители новосибирской многоэтажки больше 10 лет живут в парящем доме

Ремонт проводят каждый год, но влага все уничтожает

13 февраля 2024, 11:01, ИА Амител

Кадр из видео / телеграм-канал Mash Siberia

Жители многоэтажки по улице Трикотажной, 60/2, в Новосибирске больше 10 лет живут в парящем доме со слизняками. Об этом сообщает Mash Siberia.

Из-за постоянных коммунальных аварий в доме рушится фундамент, "гуляют" стены, квартиры покрываются плесенью. Ежегодно люди делают ремонт, но из-за кипятка и пара все повторяется.

В 2017-м трубу под домом меняли, но ситуация не улучшилась. Местные жители говорят, что коммунальщики чинят только аварийные участки.

Люди хотят, чтобы их отключили от общего отопления или поправили дренаж.