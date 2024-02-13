Жители новосибирской многоэтажки больше 10 лет живут в парящем доме
Ремонт проводят каждый год, но влага все уничтожает
13 февраля 2024, 11:01, ИА Амител
Кадр из видео / телеграм-канал Mash Siberia
Жители многоэтажки по улице Трикотажной, 60/2, в Новосибирске больше 10 лет живут в парящем доме со слизняками. Об этом сообщает Mash Siberia.
Из-за постоянных коммунальных аварий в доме рушится фундамент, "гуляют" стены, квартиры покрываются плесенью. Ежегодно люди делают ремонт, но из-за кипятка и пара все повторяется.
В 2017-м трубу под домом меняли, но ситуация не улучшилась. Местные жители говорят, что коммунальщики чинят только аварийные участки.
Люди хотят, чтобы их отключили от общего отопления или поправили дренаж.
11:32:34 13-02-2024
Есть постановление прокуратуры на основании документов тец о недопущении утечек теплоносителей (в плоть до того что бы в морозы форточки не открывали) .Нарушителей ждет штраф , а юридических в плоть до задержания под следствие.А что мы видим в горде - абсолютно все службы не работают , где у нас наши чиновники (как всегда при деньгах).Город становится призраком
14:18:57 13-02-2024
Гость (11:32:34 13-02-2024) Есть постановление прокуратуры на основании документов тец ... Точно было такое время ,типа в мороз у кого форточки будут открыты "внушение" будет от администрации. Нет даже в Новосибе порядка нет ,а у нас и подавно. Правильно пишут пофигизм сплошной .
11:51:11 13-02-2024
в какую плоть не должны форточки открывать? представить страшно: форточкой в плоть, а потом задерживать..вас невозможно читать, плотский угодник
13:54:02 13-02-2024
О да, помню подобное, студентом был еще. На С.Западной 50 такой дом был. Что бы зайти через пар надо быстро пробегать 1 этаж, на 2-3 этаже можно было что то уже разглядеть сквозь пар. Зимой с подвала прилетали комары, мало того они еще и кусали)) Там реально была своя атмосфера, а УК было пофигу. Прорвало стояк они неделю не шевелились, и закончилось тем что через неделю дали какой то хомут на трубу только лишь бы не ходил к ним. Починил сам. Такого пофигизма я больше нигде не встречал.
16:51:51 13-02-2024
Я думал он в воздухе парит, как летающий замок Лапута. Тфу ты...