Жители Панкрушихинского района направили депутату Госдумы более 40 обращений

Люди жалуются на медицину, качество воды и дорогие дрова

06 июня 2025, 11:15, ИА Амител

Прием в Панкрушихинском районе / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

Сотрудники приемной депутата Госдумы, главы отделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Алтайском крае Александра Терентьева провели личные приемы граждан в Панкрушихинском районе. Помощница депутата Евгения Инюшова встретилась с десятками граждан в пяти селах. Жители Панкрушихи, Велижанки, Романово, Луковки и Урываево попросили помочь с решением более 40 вопросов.

Медицина

Один из наиболее частых вопросов – состояние медицины в Панкрушихинском районе. Особенно жителей беспокоит предстоящее закрытие дневного стационара в районной больнице, что связано с нехваткой специалистов. Кроме того, в медицинских учреждениях дефицит лекарств, в том числе антибиотиков, а также тест-полосок для больных сахарным диабетом, которые теперь выдают только раз в четыре месяца вместо прежнего ежемесячного обеспечения. В Панкрушихинской ЦРБ отсутствуют реактивы, что тоже вызывает нарекания среди местных жителей.

Также люди жалуются на то, что весь район обслуживает только одна машина. Александр Терентьев уже готовит запрос в правительство Алтайского края по поводу решения этих проблем.

Кроме того, люди недовольны отсутствием роддома, старый закрыли более десяти лет назад, и на плохое состояние ФАПа в с. Романово, который располагается на первом этаже многоквартирного дома. Отсутствие отопления в этом помещении значительно осложняет прием пациентов.

Древесина и льготы

Жители сел Романово и Урываево столкнулись с проблемами при оформлении заявки на льготную древесину. Новый порядок подачи заявок через "Госуслуги" работает через раз: слабая сотовая связь в Романово и частые ошибки в подаче документов приводят к отказам.

Высокие цены на дрова также вызывают недовольство среди жителей Велижанки. Стоимость одной машины дров достигает 22–25 тысяч рублей, а для полноценного обогрева дома сельчанам приходится заказывать как минимум две машины.

Водоснабжение и электричество

В Урываево, несмотря на установку новой водопроводной башни в 2017 году, все еще есть проблемы с качеством ресурса. Вода из местного водопровода содержит много железа и ржавчины. Местные жители неоднократно обращались с просьбой провести дополнительные исследования, но результаты показали, что все соответствует нормам СанПиН. Александр Терентьев направит запрос в Минстрой Алтайского края с просьбой оказать помощь в решении проблемы.

Жители Романово также жалуются на частые отключения электроэнергии. По их словам, небольшие погодные изменения, такие как дождь или ветер, становятся причиной сбоев в электроснабжении. Сельчане считают, что замена проводки могла бы помочь решить этот вопрос, и депутат уже готовит запрос в прокуратуру Алтайского края.