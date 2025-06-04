Жители Панкрушихинского района пожаловались на разбитые дороги и отсутствие воды

Обращения приняла депутат алтайского парламента Евгения Боровикова

04 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Евгения Боровикова провела прием граждан в Панкрушихинском районе / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду"

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от "Справедливой России – За правду" Евгения Боровикова и юрист партии Юрий Майер провели прием граждан в Панкрушихинском районе. Они приняли обращения по поводу отсутствия воды, некачественных дорог и пенсионных начислений.

Пенсии

На выплаты жаловались жители сразу нескольких сел. Из Подойниково приехали бывшие работники муниципальной службы. Им перестали платить положенные, по словам людей, надбавки к пенсии.

А несколько жителей из села Кривое и вовсе пока не могут уйти на заслуженный отдых. Заявители уверяют, что им хватает трудового стажа, но в выплатах им отказывают из-за нехватки пенсионных баллов.

Инфраструктура

В селе Высокая Грива нет воды, колонка, где люди брали ресурс, сломалась. Власти проблему решить не смогли даже после вмешательства прокуратуры. Кроме того, жители просят Евгению Боровикову помочь с ремонтом аварийного моста до соседнего села и дорог, а также установить дополнительное освещение вдоль трассы. А еще – решить проблему с мусором, точнее – его несанкционированным складированием.

На неудовлетворительное качество дорог обратили внимание и жители Кривого.

Коммунальное хозяйство

Жители села Зятьково негодуют по поводу высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И просят поскорее спилить аварийные тополя возле своих домов.

А делегация со ст. Панкрушиха обращает внимание на аварийное состояние крыши многоквартирного дома. Ремонт нужно делать срочно, но средств на счете пока недостаточно.