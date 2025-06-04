Жители Панкрушихинского района пожаловались на разбитые дороги и отсутствие воды
Обращения приняла депутат алтайского парламента Евгения Боровикова
04 июня 2025, 12:00, ИА Амител
Депутат Алтайского краевого Заксобрания от "Справедливой России – За правду" Евгения Боровикова и юрист партии Юрий Майер провели прием граждан в Панкрушихинском районе. Они приняли обращения по поводу отсутствия воды, некачественных дорог и пенсионных начислений.
Пенсии
На выплаты жаловались жители сразу нескольких сел. Из Подойниково приехали бывшие работники муниципальной службы. Им перестали платить положенные, по словам людей, надбавки к пенсии.
А несколько жителей из села Кривое и вовсе пока не могут уйти на заслуженный отдых. Заявители уверяют, что им хватает трудового стажа, но в выплатах им отказывают из-за нехватки пенсионных баллов.
Инфраструктура
В селе Высокая Грива нет воды, колонка, где люди брали ресурс, сломалась. Власти проблему решить не смогли даже после вмешательства прокуратуры. Кроме того, жители просят Евгению Боровикову помочь с ремонтом аварийного моста до соседнего села и дорог, а также установить дополнительное освещение вдоль трассы. А еще – решить проблему с мусором, точнее – его несанкционированным складированием.
На неудовлетворительное качество дорог обратили внимание и жители Кривого.
Коммунальное хозяйство
Жители села Зятьково негодуют по поводу высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И просят поскорее спилить аварийные тополя возле своих домов.
А делегация со ст. Панкрушиха обращает внимание на аварийное состояние крыши многоквартирного дома. Ремонт нужно делать срочно, но средств на счете пока недостаточно.
12:34:09 04-06-2025
сдается мне, жители ЛЮБОГО района могут пожаловаться на разбитые дороги и отсутствие воды...
15:33:11 04-06-2025
И что,как будто что то изменится
16:45:53 04-06-2025
переезжайте в Барнаул, а, нет. Тут вот по детям стреляют