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Жители Панкрушихинского района пожаловались на разбитые дороги и отсутствие воды

Обращения приняла депутат алтайского парламента Евгения Боровикова

04 июня 2025, 12:00, ИА Амител

Евгения Боровикова провела прием граждан в Панкрушихинском районе / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду" 
Евгения Боровикова провела прием граждан в Панкрушихинском районе / Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия – За правду" 

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от "Справедливой России – За правду" Евгения Боровикова и юрист партии Юрий Майер провели прием граждан в Панкрушихинском районе. Они приняли обращения по поводу отсутствия воды, некачественных дорог и пенсионных начислений.

Пенсии

На выплаты жаловались жители сразу нескольких сел. Из Подойниково приехали бывшие работники муниципальной службы. Им перестали платить положенные, по словам людей, надбавки к пенсии.

А несколько жителей из села Кривое и вовсе пока не могут уйти на заслуженный отдых. Заявители уверяют, что им хватает трудового стажа, но в выплатах им отказывают из-за нехватки пенсионных баллов. 

Инфраструктура

В селе Высокая Грива нет воды, колонка, где люди брали ресурс, сломалась. Власти проблему решить не смогли даже после вмешательства прокуратуры. Кроме того, жители просят Евгению Боровикову помочь с ремонтом аварийного моста до соседнего села и дорог, а также установить дополнительное освещение вдоль трассы. А еще – решить проблему с мусором, точнее – его несанкционированным складированием.

На неудовлетворительное качество дорог обратили внимание и жители Кривого.

Коммунальное хозяйство

Жители села Зятьково негодуют по поводу высоких тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И просят поскорее спилить аварийные тополя возле своих домов. 

А делегация со ст. Панкрушиха обращает внимание на аварийное состояние крыши многоквартирного дома. Ремонт нужно делать срочно, но средств на счете пока недостаточно.

Алтайский край Дороги Партии мусор Справедливая Россия

Комментарии 3

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R22

12:34:09 04-06-2025

сдается мне, жители ЛЮБОГО района могут пожаловаться на разбитые дороги и отсутствие воды...

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гость

15:33:11 04-06-2025

И что,как будто что то изменится

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Гость

16:45:53 04-06-2025

переезжайте в Барнаул, а, нет. Тут вот по детям стреляют

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