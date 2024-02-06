Жители Павловского района недовольны работой общественного транспорта
По словам людей, даже после попадания в автобус комфорта в жизни больше не становится
06 февраля 2024, 15:08, ИА Амител
Жители Павловского района, недовольные работой общественного транспорта, устроили сход в селе Шахи. Об этом сообщает "Толк".
Поводом для обсуждения стал пригородный маршрут № 256 Шахи – Барнаул. По словам сельчан, автобусы ходят не по графику, внутри грязно и холодно, водители курят за рулем, не реагируют на замечания.
В качестве решения проблем люди предложили добавить к трем уже существующим маршруткам четвертую.
Перевозчик же заявил, что до деревни автобусам приходится добираться два часа. Кроме того, он посетовал на нехватку водителей, из-за которой четвертый автобус рискует не выходить в рейсы.
Глава сельсовета Нина Кротова тоже назвала маршрут малоприбыльным для перевозчика в зимнее время.
Добиться компромисса сельчанам и перевозчику не удалось.
09:01:28 07-02-2024
Ну да, а жители Барнаула прямо довольны!)))