Жители Павловского района недовольны работой общественного транспорта

По словам людей, даже после попадания в автобус комфорта в жизни больше не становится

06 февраля 2024, 15:08, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/7528

Жители Павловского района, недовольные работой общественного транспорта, устроили сход в селе Шахи. Об этом сообщает "Толк".

Поводом для обсуждения стал пригородный маршрут № 256 Шахи – Барнаул. По словам сельчан, автобусы ходят не по графику, внутри грязно и холодно, водители курят за рулем, не реагируют на замечания.

В качестве решения проблем люди предложили добавить к трем уже существующим маршруткам четвертую.

Перевозчик же заявил, что до деревни автобусам приходится добираться два часа. Кроме того, он посетовал на нехватку водителей, из-за которой четвертый автобус рискует не выходить в рейсы.

Глава сельсовета Нина Кротова тоже назвала маршрут малоприбыльным для перевозчика в зимнее время.

Добиться компромисса сельчанам и перевозчику не удалось.