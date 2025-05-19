Жители поселка Октябрьского с 20 мая получат доступ к централизованному водоснабжению

Новая насосная станция обеспечит чистой водой более пяти тысяч человек

19 мая 2025, 12:10, ИА Амител erid: 2W5zFHPusGL

Водопроводная сеть / Фото: "Вечерний Барнаул"/ Михаил Полубедов

С 20 мая жители микрорайона Октябрьского в Барнауле получат доступ к централизованному водоснабжению. На улице Звездной, 30, завершилось строительство насосной станции третьего подъема, реализованного в рамках федерального проекта "Чистая вода".

С артезианского водозабора на централизованную сеть

Строительство объекта стало возможным благодаря финансированию из федерального и регионального бюджетов. Общая стоимость работ превысила 500 млн рублей. В рамках проекта не только смонтировали насосную станцию и три резервуара, но и проложили новые водопроводные сети общей протяженностью более 15 км. Территорию станции благоустроили, установили ограждение.

Более пяти тысяч человек смогут пользоваться чистой питьевой водой с городских очистных сооружений, отметил генеральный директор барнаульского водоканала Андрей Полюго.

Временные изменения качества воды

В связи с подключением к централизованному водоснабжению на некоторых улицах возможны кратковременные изменения качества воды.

"Вполне вероятно, что большинства жителей поселка это не коснется. Однако на всякий случай рекомендуем местным жителям сделать небольшой запас питьевой воды", – сказала главный технолог "Росводоканал Барнаул" Светлана Трунова.

И пояснила: если вода останется мутной в течение суток после запуска станции, нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу компании по телефонам: +7 (3852) 500-101, 202-200. Она работает круглосуточно.

Список улиц, на которых возможны изменения качества воды:

Усадебная, 2-56, 1-63;

Беловежская, 9-61, 2-28;

Парадная, 7-95, 4-98;

Троицкая, 1-25, 2-46;

Меридианная, 1-13;

Независимая, 1-21, 2-24;

Гранатовая, 2-38, 5-59;

Агатовая, 2а-2д;

Артельная, 1-41, 2-30;

Шоссейная, 1-77, 2-92;

Универсальная, 3-71, 2-28а;

Казанский, 2-14, 1-7;

Зональный, 1, 2-6;

Изящная, 1-89, 2-48;

Онежская, 1-13, 2-40;

Инженерная, 1-67, 2-52;

Цветной бульвар, 1-53, 2-50;

пер. Творческий, 2-18, 1-17;

Преображенская, 6-42, 3-37;

Рождественская, 6-126, 3-127а;

Кристальная, 2-42, 1-57;

Петербургская, 4-128, 11-113;

пер. Мятежный, 1-15, 2-18;

Славянская, 4-50, 1-25а;

пер. Крылатый, 1-17, 2-16;

пер. Игристый, 1-17, 2-16;

Мирный, 1-79, 2-84;

Берестовая, 1-109, 2-72;

Демократическая, 5, 15, 21;

Талая, 1-33, 2-36;

Мозаичная, 17-99, 2-102;

Маршрутная, 1-51, 2-56;

Универсальная, 3-29, 2, 2а, 2б;

Коралловая, 3-21, 2-16а;

Луганская, 1-53, 2-38;

Ковыльная, 6-88, 45-165;

Архангельская, 9-25, 12-28а;

Туманная, 2-44, 1-45;

Энергетиков, 1-18, 2-9;

Универсальная, 35 (детский сад).

ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060

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