Жители поселка под Барнаулом заявили об отсутствии необходимой инфраструктуры

Администрация, по словам местных жителей, только обещает со всем разобраться

25 ноября 2024, 06:45, ИА Амител

Поселок Новый / Фото: t.me/chb_brn/9274

В поселке Новом, расположенном в Первомайском районе, в 18 километрах от Барнаула, жители выражают недовольство отсутствием социальной инфраструктуры. Как сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул", ситуация становится критической.

По словам местных жителей, в поселке нет детского сада и школы, а общественный транспорт не ходит. Чтобы добраться до ближайшего детского сада, школы и больницы, необходимо идти пешком более 30 минут по бездорожью. Школа в поселке Березовка переполнена: при норме в 350 учеников там обучается более 1200 детей.

"Ответы администрации на обращения жителей сводятся к отпискам и обещаниям. Глава района не явилась на встречу с жителями, отправив заместителей, которые не дали конкретных ответов на вопросы", – рассказал один из жителей.

Автор поста добавил, что весной из-за талой воды в поселке топит участки.