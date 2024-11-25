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Жители поселка под Барнаулом заявили об отсутствии необходимой инфраструктуры

Администрация, по словам местных жителей, только обещает со всем разобраться

25 ноября 2024, 06:45, ИА Амител

Поселок Новый / Фото: t.me/chb_brn/9274
Поселок Новый / Фото: t.me/chb_brn/9274

В поселке Новом, расположенном в Первомайском районе, в 18 километрах от Барнаула, жители выражают недовольство отсутствием социальной инфраструктуры. Как сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул", ситуация становится критической.

По словам местных жителей, в поселке нет детского сада и школы, а общественный транспорт не ходит. Чтобы добраться до ближайшего детского сада, школы и больницы, необходимо идти пешком более 30 минут по бездорожью. Школа в поселке Березовка переполнена: при норме в 350 учеников там обучается более 1200 детей.

"Ответы администрации на обращения жителей сводятся к отпискам и обещаниям. Глава района не явилась на встречу с жителями, отправив заместителей, которые не дали конкретных ответов на вопросы", – рассказал один из жителей.

Автор поста добавил, что весной из-за талой воды в поселке топит участки.

Алтайский край Благоустройство

Комментарии 21

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Гость

06:56:28 25-11-2024

Этих жителей под конвоем заставляли селиться в поселок Новый?

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Гость

07:03:26 25-11-2024

Вот ведь бедолажечки... Заехали в свои "хоромы" без удобств в виде садика/школы/поликлиники, а теперь горлопанят "дайте нам это вот все!!".. О чем думали раньше? И главное ЧЕМ думали?

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Гость

09:55:59 25-11-2024

Гость (07:03:26 25-11-2024) Вот ведь бедолажечки... Заехали в свои "хоромы" без удобств ... так и в городе с наличием школ и садов проблемы. Сейчас точечная застройка центра пройдет и в центе такие же проблемы вылезут. Предлагаете "думать" головой и всем в Москву ехать жить?

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Сергей

07:58:34 25-11-2024

Хорошо иметь домик в деревне!!! 🏠 🐮🐄🐴

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Гость

08:21:04 25-11-2024

Все жители человейников в комментах отписались?

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Гость

08:30:28 25-11-2024

Гость (08:21:04 25-11-2024) Все жители человейников в комментах отписались?... смысл вас агрить, вам и так достается

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гость

08:27:21 25-11-2024

"живите сами в своих человейниках"- говорили они...

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Гость

08:40:58 25-11-2024

Есть куча поселков без детских садов и школ, кто сказал что именно в поселке Новом она должна быть?

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Гость

11:52:21 25-11-2024

Гость (08:40:58 25-11-2024) Есть куча поселков без детских садов и школ, кто сказал что ...
Чистая правда. Барнаульские коттеджные поселки Лесной, Октябрьский, Авиатор, Солнечная поляна, Сибирская долина. Да, даже "элитные" Фирсова Слобода -1,-2,-3 и прочие, нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, ни ДК. Одни налепленные человейнички, чтобы заглядывать друг другу в окна. А во многих нет обустроенных дорог, нормального водоснабжения и электроснабжения.

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Гость

15:13:15 25-11-2024

Гость (11:52:21 25-11-2024) Чистая правда. Барнаульские коттеджные поселки Лесной, О... А в городе тоже проблемы с социальной инфраструктурой... Человейники строят, а вот школы и детские сады практически всегда остаются только на бумаге... Это проблема нашего региона - лучше заработать сразу большие деньги на жилье, чем вкладываться на перспективу...

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Гость

08:48:02 25-11-2024

Зато в котэджэ, на земле! Это всё своё! Вынипонимаити!

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Гость

09:00:08 25-11-2024

Это ж надо так, чиновники отвечают отписками. Может Бастрыкину написать или на телевидение

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Жора

10:17:40 25-11-2024

Чем жители посёлка в Первомайском районе отличаются от жителей посёлков в Панкрушихинском районе или в Баевском?

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Гость

10:19:59 25-11-2024

Экстремисты какие то. Требуют от власти чего не попадя.

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Musik

10:47:34 25-11-2024

Асфальт в снег не кладут.
Ждите весны.
Весной сыро, асфальт не кладут.
Ждите пятницы.
В пятницу асфальт не кладут...

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Чучмек

11:05:48 25-11-2024

В том числе поэтому жилье приобретать нужно на вторичном рынке - в местах с удобной инфраструктурой, когда все косяки застройщика вылезут наружу рваной стекловатой ...

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Гость

11:20:37 25-11-2024

Какие озлобленные здесь комментаторы. Люди выбрали остаться в Алтайском крае, освободили вам место в городе - а вы их еще и обвиняете. Просят школу для детей - так нет, сами виноваты! Пустить общественный транспорт это тоже нерешимая проблема?

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гость

12:17:03 25-11-2024

В этом году настроили кучу поселков от Фирсово до Бобровки, и кажется,это только начало..Где там инфраструктура? Куда пойдут все эти люди в случае болезни? Не надо про "платно", бывает так,что беда случается в выходной ночью и никто платно не примет..куда пойдут учиться дети из этих поселков? Ну кто бы про это думал..Опять же-сегодня есть возможность ездить в город, а через какое-то время нет..

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Гость

12:17:36 25-11-2024

Зато исполнили свою мещанскую мечту

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Жора

15:04:00 25-11-2024

Гость (12:17:36 25-11-2024) Зато исполнили свою мещанскую мечту... Отдали кровные застройщику?

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Жора

15:05:28 25-11-2024

Медведев больше не приедет сельское поселение смотреть)

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