Жители поселка под Барнаулом заявили об отсутствии необходимой инфраструктуры
Администрация, по словам местных жителей, только обещает со всем разобраться
25 ноября 2024, 06:45, ИА Амител
В поселке Новом, расположенном в Первомайском районе, в 18 километрах от Барнаула, жители выражают недовольство отсутствием социальной инфраструктуры. Как сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул", ситуация становится критической.
По словам местных жителей, в поселке нет детского сада и школы, а общественный транспорт не ходит. Чтобы добраться до ближайшего детского сада, школы и больницы, необходимо идти пешком более 30 минут по бездорожью. Школа в поселке Березовка переполнена: при норме в 350 учеников там обучается более 1200 детей.
"Ответы администрации на обращения жителей сводятся к отпискам и обещаниям. Глава района не явилась на встречу с жителями, отправив заместителей, которые не дали конкретных ответов на вопросы", – рассказал один из жителей.
Автор поста добавил, что весной из-за талой воды в поселке топит участки.
06:56:28 25-11-2024
Этих жителей под конвоем заставляли селиться в поселок Новый?
07:03:26 25-11-2024
Вот ведь бедолажечки... Заехали в свои "хоромы" без удобств в виде садика/школы/поликлиники, а теперь горлопанят "дайте нам это вот все!!".. О чем думали раньше? И главное ЧЕМ думали?
09:55:59 25-11-2024
Гость (07:03:26 25-11-2024) Вот ведь бедолажечки... Заехали в свои "хоромы" без удобств ... так и в городе с наличием школ и садов проблемы. Сейчас точечная застройка центра пройдет и в центе такие же проблемы вылезут. Предлагаете "думать" головой и всем в Москву ехать жить?
07:58:34 25-11-2024
Хорошо иметь домик в деревне!!! 🏠 🐮🐄🐴
08:21:04 25-11-2024
Все жители человейников в комментах отписались?
08:30:28 25-11-2024
Гость (08:21:04 25-11-2024) Все жители человейников в комментах отписались?... смысл вас агрить, вам и так достается
08:27:21 25-11-2024
"живите сами в своих человейниках"- говорили они...
08:40:58 25-11-2024
Есть куча поселков без детских садов и школ, кто сказал что именно в поселке Новом она должна быть?
11:52:21 25-11-2024
Гость (08:40:58 25-11-2024) Есть куча поселков без детских садов и школ, кто сказал что ...
Чистая правда. Барнаульские коттеджные поселки Лесной, Октябрьский, Авиатор, Солнечная поляна, Сибирская долина. Да, даже "элитные" Фирсова Слобода -1,-2,-3 и прочие, нет ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, ни ДК. Одни налепленные человейнички, чтобы заглядывать друг другу в окна. А во многих нет обустроенных дорог, нормального водоснабжения и электроснабжения.
15:13:15 25-11-2024
Гость (11:52:21 25-11-2024) Чистая правда. Барнаульские коттеджные поселки Лесной, О... А в городе тоже проблемы с социальной инфраструктурой... Человейники строят, а вот школы и детские сады практически всегда остаются только на бумаге... Это проблема нашего региона - лучше заработать сразу большие деньги на жилье, чем вкладываться на перспективу...
08:48:02 25-11-2024
Зато в котэджэ, на земле! Это всё своё! Вынипонимаити!
09:00:08 25-11-2024
Это ж надо так, чиновники отвечают отписками. Может Бастрыкину написать или на телевидение
10:17:40 25-11-2024
Чем жители посёлка в Первомайском районе отличаются от жителей посёлков в Панкрушихинском районе или в Баевском?
10:19:59 25-11-2024
Экстремисты какие то. Требуют от власти чего не попадя.
10:47:34 25-11-2024
Асфальт в снег не кладут.
Ждите весны.
Весной сыро, асфальт не кладут.
Ждите пятницы.
В пятницу асфальт не кладут...
11:05:48 25-11-2024
В том числе поэтому жилье приобретать нужно на вторичном рынке - в местах с удобной инфраструктурой, когда все косяки застройщика вылезут наружу рваной стекловатой ...
11:20:37 25-11-2024
Какие озлобленные здесь комментаторы. Люди выбрали остаться в Алтайском крае, освободили вам место в городе - а вы их еще и обвиняете. Просят школу для детей - так нет, сами виноваты! Пустить общественный транспорт это тоже нерешимая проблема?
12:17:03 25-11-2024
В этом году настроили кучу поселков от Фирсово до Бобровки, и кажется,это только начало..Где там инфраструктура? Куда пойдут все эти люди в случае болезни? Не надо про "платно", бывает так,что беда случается в выходной ночью и никто платно не примет..куда пойдут учиться дети из этих поселков? Ну кто бы про это думал..Опять же-сегодня есть возможность ездить в город, а через какое-то время нет..
12:17:36 25-11-2024
Зато исполнили свою мещанскую мечту
15:04:00 25-11-2024
Гость (12:17:36 25-11-2024) Зато исполнили свою мещанскую мечту... Отдали кровные застройщику?
15:05:28 25-11-2024
Медведев больше не приедет сельское поселение смотреть)