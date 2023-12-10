Жители пригорода Барнаула пожаловались на холодные автобусы

Люди просят решить проблему с перевозчиком, из-за которой страдают многие

10 декабря 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: Barnaul22

Жители поселка Березовка в пригороде Барнаула пожаловались на работу автобусов 113-го маршрута. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

По словам местных, автобусы ходят редко, приезжают холодными, а в салоне пахнет соляркой. От этого у некоторых людей начинается головокружение. Жители поселка отмечают, что до города, где многие работают, добираться очень тяжело.

"Сколько бы ни обращались, нам отвечают, что автобусы к вам никакие больше ездить не хотят, т.к. проезд 30 р., и им не выгодно. Хотя сказали, что должен ездить другой перевозчик и другие автобусы должны к нам ходить, только когда, неизвестно", – написала автор сообщения.

Люди просят разобраться с проблемой и решить вопрос с перевозчиком.