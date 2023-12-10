Жители пригорода Барнаула пожаловались на холодные автобусы
Люди просят решить проблему с перевозчиком, из-за которой страдают многие
10 декабря 2023, 15:25, ИА Амител
Жители поселка Березовка в пригороде Барнаула пожаловались на работу автобусов 113-го маршрута. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
По словам местных, автобусы ходят редко, приезжают холодными, а в салоне пахнет соляркой. От этого у некоторых людей начинается головокружение. Жители поселка отмечают, что до города, где многие работают, добираться очень тяжело.
"Сколько бы ни обращались, нам отвечают, что автобусы к вам никакие больше ездить не хотят, т.к. проезд 30 р., и им не выгодно. Хотя сказали, что должен ездить другой перевозчик и другие автобусы должны к нам ходить, только когда, неизвестно", – написала автор сообщения.
Люди просят разобраться с проблемой и решить вопрос с перевозчиком.
16:00:05 10-12-2023
Пишите напрямую в прокуратуру Алтайского края и Генеральную прокуратуру Бастрыкину. Иначе никак. Всем по барабану на ваши холодные автобусы.
16:02:58 10-12-2023
Зимой в автобусе должно быть холодно, гардероба не помню в общественном транспорте. Когда выходишь из автобуса, где кондуктор в кофте ходит, тут же замерзает на улице. А некоторые устроены так, что в у радиатора стоять невозможно, обжигает
19:23:01 10-12-2023
проезд 30 р., и им не выгодно/////29 и 20 маршруты проходят за зо рублей большее расстояние.
23:07:33 10-12-2023
Не надо в Барнаул ездить работать, не создавайте пробки, работайте у себя. Тут без вас справимся
12:33:28 11-12-2023
Гость (23:07:33 10-12-2023) Не надо в Барнаул ездить работать, не создавайте пробки, раб... А вы почему за всех отвечаете? Иди, справься, почисти нам крыльцо на работе. Справлятор...
06:47:44 11-12-2023
Хотели же жить "в котеджэ", вот теперь и расхлёбывайте. Там в селе работы нет что ли? Скотниками, доярками, поярками, трактористами, комбайнерами? Или на своей машине ездить надо, о чём думали при переезде за город?
08:37:53 11-12-2023
В городе ездят тоже очень холодные автобусы (27, 144) невозможно ездить, если тебе надо проехать больше чем пару остановок.
11:56:29 11-12-2023
Гость (08:37:53 11-12-2023) В городе ездят тоже очень холодные автобусы (27, 144) невозм... Про 27 не правда. Каждый день на работу и с работы езжу на 27 - очень теплые газельки!
12:46:30 12-12-2023
это вы еще в 108 и 109 не ездили, вот где колотун, так еще и по 40 минут на остановке стоишь, то один не пойдет, то другой сломается