Жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка

По словам недовольных жильцов многоэтажки, в подъезде стало плохо пахнуть

15 апреля 2024, 16:45, ИА Амител

Поросенок / Фото: unsplash.com

Жители Ростова-на-Дону собираются судиться с соседом, который в своей квартире держит поросенка. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Don Mash.

Жильцы жалуются на неприятный запах, который идет от квартиры с животным. Владелец обещал приучить своего мини-пига к лотку, однако этого так и не произошло.

Недовольные горожане обращались в различные инстанции, однако это не привело ни к какому результату. Проверяющие не увидели ничего плохого в содержании животного, а Роспотребнадзор заявил, что не может приходить с проверками к физическим лицам.