Жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка
По словам недовольных жильцов многоэтажки, в подъезде стало плохо пахнуть
15 апреля 2024, 16:45, ИА Амител
Поросенок / Фото: unsplash.com
Жители Ростова-на-Дону собираются судиться с соседом, который в своей квартире держит поросенка. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Don Mash.
Жильцы жалуются на неприятный запах, который идет от квартиры с животным. Владелец обещал приучить своего мини-пига к лотку, однако этого так и не произошло.
Недовольные горожане обращались в различные инстанции, однако это не привело ни к какому результату. Проверяющие не увидели ничего плохого в содержании животного, а Роспотребнадзор заявил, что не может приходить с проверками к физическим лицам.
22:17:57 15-04-2024
От некоторых местных жителей пахнет не лучше. Но виноваты все равно самокаты!
08:35:26 16-04-2024
Гость (22:17:57 15-04-2024) От некоторых местных жителей пахнет не лучше. Но виноваты вс... Пока Вас не было, ничем не пахло...
17:32:50 16-04-2024
Это нужно чтобы Бастрыкин ручное управление включил.