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Жители Ростова хотят засудить соседа, который завел поросенка

По словам недовольных жильцов многоэтажки, в подъезде стало плохо пахнуть

15 апреля 2024, 16:45, ИА Амител

Поросенок / Фото: unsplash.com
Поросенок / Фото: unsplash.com

Жители Ростова-на-Дону собираются судиться с соседом, который в своей квартире держит поросенка. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Don Mash.

Жильцы жалуются на неприятный запах, который идет от квартиры с животным. Владелец обещал приучить своего мини-пига к лотку, однако этого так и не произошло.

Недовольные горожане обращались в различные инстанции, однако это не привело ни к какому результату. Проверяющие не увидели ничего плохого в содержании животного, а Роспотребнадзор заявил, что не может приходить с проверками к физическим лицам.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

22:17:57 15-04-2024

От некоторых местных жителей пахнет не лучше. Но виноваты все равно самокаты!

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Гость

08:35:26 16-04-2024

Гость (22:17:57 15-04-2024) От некоторых местных жителей пахнет не лучше. Но виноваты вс... Пока Вас не было, ничем не пахло...

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Гость

17:32:50 16-04-2024

Это нужно чтобы Бастрыкин ручное управление включил.

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