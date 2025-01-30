НОВОСТИЭкономика

Жители Сибири стали чаще выбирать долгосрочные вложения в банке

Это вклады от шести месяцев до года

30 января 2025, 19:30, ИА Амител erid: 2W5zFGjaEzU

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году существенно выросли объемы вкладов в Сбере. По сравнению с предыдущим годом прирост составил более 25%. В некоторых регионах, таких как Новосибирская и Омская области, а также Республика Тыва, темпы роста и вовсе приблизились к 40%.

Кроме роста ставок по вкладам эксперты Сбера зафиксировали и тенденцию удлинения сроков размещения средств. Если в 2023 году каждый третий вклад оформляли на три или шесть месяцев, то в прошлом году краткосрочных вложений было меньше. В то же время вклады на срок от полугода до года выросли с 30 до 70%.

"Сбербанк сохраняет высокие ставки по вкладам для своих клиентов, помогая людям приумножать сбережения. Сейчас отличная возможность зафиксировать высокую ставку, разместив накопленные средства на сравнительно длительный срок", ­– комментирует ситуацию председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.ПАО Сбербанк

банки

Комментарии 5

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Гость

20:02:42 30-01-2025

Я взял вложил Альфабанк на 6 месяцев. На следующий месяц проценты стали повышаться и в итоге проценты в 1,5 раза увеличились. И не мог что то поменять, т. к. если б снял то проценты бы потерял. Карточная игра.

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Коль

20:33:12 30-01-2025

У нас вкладывать нечего. Мы обычные россияне. Денег нет-но держимся

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Гость

20:33:30 30-01-2025

Никогда не играйте с наперсточниками - нагреют.

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Гость

10:30:38 31-01-2025

Долгосрочно - это года 3. Точно лотерея. А процент чуть выше, нет нет возможности снять/доложить. Читать нужно до...

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Гость

13:35:05 31-01-2025

Сбер самый жадный в России,у него вклады и нак.счета гораздо ниже нежели в втб или в том же газпроме
А на потребкредиты ставка вообще конь

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