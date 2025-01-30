Жители Сибири стали чаще выбирать долгосрочные вложения в банке
Это вклады от шести месяцев до года
30 января 2025, 19:30, ИА Амител erid: 2W5zFGjaEzU
В 2024 году существенно выросли объемы вкладов в Сбере. По сравнению с предыдущим годом прирост составил более 25%. В некоторых регионах, таких как Новосибирская и Омская области, а также Республика Тыва, темпы роста и вовсе приблизились к 40%.
Кроме роста ставок по вкладам эксперты Сбера зафиксировали и тенденцию удлинения сроков размещения средств. Если в 2023 году каждый третий вклад оформляли на три или шесть месяцев, то в прошлом году краткосрочных вложений было меньше. В то же время вклады на срок от полугода до года выросли с 30 до 70%.
"Сбербанк сохраняет высокие ставки по вкладам для своих клиентов, помогая людям приумножать сбережения. Сейчас отличная возможность зафиксировать высокую ставку, разместив накопленные средства на сравнительно длительный срок", – комментирует ситуацию председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.ПАО СбербанкРеклама
20:02:42 30-01-2025
Я взял вложил Альфабанк на 6 месяцев. На следующий месяц проценты стали повышаться и в итоге проценты в 1,5 раза увеличились. И не мог что то поменять, т. к. если б снял то проценты бы потерял. Карточная игра.
20:33:12 30-01-2025
У нас вкладывать нечего. Мы обычные россияне. Денег нет-но держимся
20:33:30 30-01-2025
Никогда не играйте с наперсточниками - нагреют.
10:30:38 31-01-2025
Долгосрочно - это года 3. Точно лотерея. А процент чуть выше, нет нет возможности снять/доложить. Читать нужно до...
13:35:05 31-01-2025
Сбер самый жадный в России,у него вклады и нак.счета гораздо ниже нежели в втб или в том же газпроме
А на потребкредиты ставка вообще конь