Жители Сибири стали чаще выбирать долгосрочные вложения в банке

Это вклады от шести месяцев до года

30 января 2025, 19:30, ИА Амител erid: 2W5zFGjaEzU

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году существенно выросли объемы вкладов в Сбере. По сравнению с предыдущим годом прирост составил более 25%. В некоторых регионах, таких как Новосибирская и Омская области, а также Республика Тыва, темпы роста и вовсе приблизились к 40%.

Кроме роста ставок по вкладам эксперты Сбера зафиксировали и тенденцию удлинения сроков размещения средств. Если в 2023 году каждый третий вклад оформляли на три или шесть месяцев, то в прошлом году краткосрочных вложений было меньше. В то же время вклады на срок от полугода до года выросли с 30 до 70%.

"Сбербанк сохраняет высокие ставки по вкладам для своих клиентов, помогая людям приумножать сбережения. Сейчас отличная возможность зафиксировать высокую ставку, разместив накопленные средства на сравнительно длительный срок", ­– комментирует ситуацию председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.ПАО Сбербанк

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