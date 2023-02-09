Клиенты Сибирского Сбера взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

Из них 34,2 млрд рублей – на Алтае

09 февраля 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: freepik.com

Потребительские кредиты от Сбербанка остаются популярными у сибиряков. За 2022 год клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды свыше 225 миллиардов рублей. Более трети всей суммы было оформлено в четвёртом квартале.

Наиболее популярны потребительские кредиты были у красноярцев – жители края за год взяли у Сбера свыше 55 млрд рублей. Клиенты Алтайского отделения благодаря кредитованию смогли потратить на личные и семейные нужды 34,2 млрд руб.

"Сбер предлагает клиентам широкий ассортимент кредитных программ и финансовых решений. Одним из самых популярных продуктов остаётся потребительский кредит, он доступен почти каждому, а его цели понятны и прозрачны. Благодаря технологиям искусственного интеллекта рассмотрение заявок происходит практически моментально: каждый клиент может приобрести всё необходимое без отсрочек или сбора дополнительных документов", – отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.