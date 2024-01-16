Жители Славгорода пожаловались, что мерзнут в домах из-за проблем с котельной
Кроме того, вопросы есть и к качеству угля
16 января 2024, 21:30, ИА Амител
Жители Славгорода пожаловались, что в их домах уже несколько дней отсутствует отопление. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", речь идет о зданиях, которые подключены в городской котельной № 38.
Местные жители заявили, что ежедневно им обещают возвращение тепла, некоторое время не запускали ни одного из двух котлов в котельной. Позднее один котел включили, однако произошла авария – на нем возникла трещина и теперь ее надо заваривать.
"Перед отопительным сезоном нас уверяли в том, что город готов к зиме, на деле оказалось другое. Новый котел есть, но его не подключили", – добавила жительница.Кроме того, вопросы есть и к качеству угля. При этом жителям приходят квитанции с солидными суммами, однако перерасчет на фоне плохого качества отопления не делают, а компенсации по возврату не начисляют.
По словам еще одного славгородца, в школах и садиках температура составляет около 15-16 градусов. По его мнению, теплоснабжающая организация и администрация города бездействуют. Котлы ремонтируют, однако они снова выходят из строя.
21:39:23 16-01-2024
Ну вы там держитесь
22:07:44 16-01-2024
Славгородцы не вошли в список, где попы рубят проруби на крещение.
11:54:29 17-01-2024
Гость (22:07:44 16-01-2024) Славгородцы не вошли в список, где попы рубят проруби на кре... точно,во всем виноваты попы,сделали бы прорубь и в городе сразу стало бы тепло
22:29:59 16-01-2024
По телевизору говорят, что Европа замерзает, а у нас все хорошо. Славгород это Европа?
07:30:34 17-01-2024
Гость (22:29:59 16-01-2024) По телевизору говорят, что Европа замерзает, а у нас все хор... Судя по тому, что думают о себе жители Славгорода и Ярового, то это не просто Европа, это курорт европейского уровня. И, кстати, где вы этой зимой читали что Европа замерзает? Может где то на ТВ рассказывали? Или вы просто эстонец и живете воспоминаниями двухлетней давности когда Европа реально замерзала?
08:12:20 17-01-2024
Гость (07:30:34 17-01-2024) Судя по тому, что думают о себе жители Славгорода и Ярового,... Что Европа замерзает и скоро сгинет, так это наш телевизор круглые сутки вещает. Так, как большинству въезд в Европу закрыт, приходится верить нашему телевизору. Да и Владимир Владимирович про Европу сказал - мерзни, мерзни волчий хвост. Это убедительный аргумент.
08:42:48 17-01-2024
Гость (08:12:20 17-01-2024) Что Европа замерзает и скоро сгинет, так это наш телевизор к... Это было 2 года назад. Никто этой зимой ничего про Европу не говорил - мы им отгрузили рекордные объемы газа, плюс американцы СПГ завезли. Уверен, что просто по привычке ты тут при телевизор затираешь.
13:58:34 17-01-2024
Гость (08:42:48 17-01-2024) Это было 2 года назад. Никто этой зимой ничего про Европу не... -"В 2022 году Россия поставила в ЕС лишь около 60 миллиардов кубометров газа. Годом ранее поставки составили 155 миллиардов кубометров. В 2023 году поставки «Газпрома» в Европу снизятся на 55%, до 26-27 млрд куб. м, считает аналитик Проектного центра" Гость не надо выкручиваться, где рекордные поставки в Европу?
23:22:30 16-01-2024
Что нужно сделать, чтобы треснул котел из прочной стали? Может кочегара поменять?
09:05:24 17-01-2024
Гость (23:22:30 16-01-2024) Что нужно сделать, чтобы треснул котел из прочной стали? Мож... А вы считаете что котел должен работать вечно?Так и у него есть срок службы,что подтверждается аварией в подмосковье,где кстати климат значительно мягче чем у нас
00:58:41 17-01-2024
Капец! НА улице явный мороз, не месяц май. А котел видно забыли подключить! Лето - период отпусков, не до него было. Бывает! А перерасчет? Какой перерасчет? Вы же не замерзли!