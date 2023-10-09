Жители Тель-Авива массово скупают продукты в магазинах
На фоне эскалации с сектором Газа люди запасаются едой впрок
09 октября 2023, 08:30, ИА Амител
Тель-Авив / Фото: unsplash.com
Жители Тель-Авива начали массово скупать продукты на фоне вооруженного конфликта с боевиками ХАМАС, пишет РИА Новости.
В некоторых магазинах товары уже продают с лимитом. Сотрудники торговых точек подтверждают: на фоне всеобщей паники люди закупаются едой впрок.
Самыми востребованными товарами в эти дни стали хлеб, яйца, молоко, вода, макароны и рис. Прилавки с фруктами и овощами также опустели.
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08:38:53 09-10-2023
Бедные, бедные Пугачёва, Галкин, Гребенщиков и прочие... не угадали.
09:06:56 09-10-2023
Гость (08:38:53 09-10-2023) Бедные, бедные Пугачёва, Галкин, Гребенщиков и прочие... не ... Хоспадя, да они уехали в первый же день в США. С их деньгами и самолет отдельный подгонят.
09:23:45 09-10-2023
Гость (09:06:56 09-10-2023) Хоспадя, да они уехали в первый же день в США. С их деньгами... Разве эти в сша?У вас проверенная информация,что они именно там нашли счастье свое?
10:36:09 09-10-2023
Гость (09:23:45 09-10-2023) Разве эти в сша?У вас проверенная информация,что они именно... Да какая разница куда они уедут, война началась на ближнем востоке, а вы все свели к Пугачевой, с ее деньгами она может жить хоть где, злорадство ваше выслано из пальца, столько людей погибло, а вы свели все к злорадству с Пугачевой, ваша глупость выражается агрессией.
10:42:28 09-10-2023
Гость (10:36:09 09-10-2023) Гость (09:23:45 09-10-2023) Разве эти в сша?У вас про... Какое злорадство, люди переживают, а если она под обстрел попадет и погибнет. Или Галкин погибнет
10:59:54 09-10-2023
Гость (10:36:09 09-10-2023) Гость (09:23:45 09-10-2023) Разве эти в сша?У вас про... Агреесия-то как раз от Вас исходит. Но отчасти Вы угадали- я даже рад, что израильтянам надавали по щам- чем больше они получат пенделей, тем меньше будут гадить всему миру через своих "представителей" в США. Это им воздаяние за пакости...
11:26:27 09-10-2023
Гость (10:59:54 09-10-2023) Гость (10:36:09 09-10-2023) Гость (09:23:45 09-10-2023... А ты в курсе, что в Израиле живёт очень много русских, а в России очень много евреев и их много в правительстве и много в крупном бизнесе.
12:54:30 09-10-2023
Гость (10:36:09 09-10-2023) Гость (09:23:45 09-10-2023) Разве эти в сша?У вас про... Пугачиха все деньги в Израиле на дом потратила, его с собой не унесет, сдохнет под забором.
10:32:26 09-10-2023
Гость (09:06:56 09-10-2023) Хоспадя, да они уехали в первый же день в США. С их деньгами... Не. Галкин уже сообщил, что проснулись от звуков сирены воздушной тревоги в 6:30 утра. Ну ему тут же накидали советов: иди защищать "историческую родину". Он закрыл комментирование...
18:22:26 09-10-2023
Гость (09:06:56 09-10-2023) Хоспадя, да они уехали в первый же день в США. С их деньгами... да хватит ВРАТЬ!!! никто никуда не уехал. Сидят в бомбоубежище вместе с детьми. И уезжать не собираются. Возможно, пока не собираются
09:23:59 09-10-2023
Вот куда они приезжают, там и начинается. Америка, жди!
09:31:56 09-10-2023
Куда не плюнь,кругом америка.
10:09:58 09-10-2023
хлеб, яйца, молоко, вода --- о, вода
10:53:07 09-10-2023
жалко сектору не выдали ЯО
10:53:41 09-10-2023
Прикольно наверное сидеть по уши в испорожнениях и смеяться над всеми. Ха-ха сейчас эти европейцы замёрзнут без газа, ха-ха хохлы тупые им конец, ха-ха Пугачева... Спасибо Соловьёву, Скобеевым и прочим. Людям есть нечего, но они радуются как у других всё плохо.
11:00:39 09-10-2023
Гость (10:53:41 09-10-2023) Прикольно наверное сидеть по уши в испорожнениях и смеяться ... А зачем ты сидишь в испражнениях?
11:03:17 09-10-2023
Гость (11:00:39 09-10-2023) А зачем ты сидишь в испражнениях?... есть такое слово - Родина. у него она там.
11:18:11 09-10-2023
Гость (11:03:17 09-10-2023) есть такое слово - Родина. у него она там.... А у тебя родина=Путин и компания?)
11:32:34 09-10-2023
Гость (11:18:11 09-10-2023) А у тебя родина=Путин и компания?)... слабовато ты испорожнился. старайся лучше. я буду в тебя верить. ты сможешь.
11:35:09 09-10-2023
Гость (11:18:11 09-10-2023) А у тебя родина=Путин и компания?)... А у тебя что то есть к Путину? Ну расскажи нам. Послушаем.
11:03:30 09-10-2023
Гость (10:53:41 09-10-2023) Прикольно наверное сидеть по уши в испорожнениях и смеяться ... но они радуются --- никто не радуется, все переживают. Там все что угодно может случится, вроде бы евреи уже намекали о ядерном ударе по Ирану, а Иран на такую же ответку. Типа у них тоже есть. По сравнению с этим события на Украине могут показаться ни о чем
14:11:53 09-10-2023
Гость (10:53:41 09-10-2023) Прикольно наверное сидеть по уши в испорожнениях и смеяться ... ты, видимо, в дерьмо по уши да голодный)))))) у меня все ЧИКИПУКИ)))))) я сыта и чиста
11:02:59 09-10-2023
Так и у нас население массово скупает сахар, муку, масло......
11:04:42 09-10-2023
Гость (11:02:59 09-10-2023) Так и у нас население массово скупает сахар, муку, масло....... Где у вас? На Украине?
11:29:21 09-10-2023
Гость (11:04:42 09-10-2023) Где у вас? На Украине?... в Барнауле!
11:41:16 09-10-2023
Гость (11:29:21 09-10-2023) в Барнауле!... Вранье, никто ничего не скупает. Хохол что-ли, разжигаешь тут ?
14:10:16 09-10-2023
Гость (11:41:16 09-10-2023) Вранье, никто ничего не скупает. Хохол что-ли, разжигаешь ту... Сам Врун и Лгун!
13:32:35 09-10-2023
Гость (11:02:59 09-10-2023) Так и у нас население массово скупает сахар, муку, масло....... Да вы что... а мы и не знали. Сидим с одной пачкой масла и в ус не дуем.
11:27:36 09-10-2023
Зря у отдельных граждан злорадство проснулось. Евреи нам не враги. Нетаньяху не продает хохлам оружие, не передают сведения, они стараются максимально держаться в стороне от наших событий. Евреи знают, что мы можем им сделать плохо через своих союзников. Евреи продуманные люди и они не станут себе гадить. Нам никакого профита от их войны не будет. Кроме того, там живет масса людей, говорящих по русски и являющихся русскими не по крови, но по сути. Поэтому радоваться войне там - это плохо. Галкины и Пугачевы - это не все русские, что там живут. Там есть места, где вы не отличите территорию: магазин Маша, на кассе русскоязычная продавщица, продают масло Олейник и тяжинскую сгущенку, в холодильнике Жигулевское очаковского завода. Только наклейки с ценами в шекелях. Молюсь за их здравие.
11:39:52 09-10-2023
Гость (11:27:36 09-10-2023) Зря у отдельных граждан злорадство проснулось. Евреи нам не ... Евреи то как раз поставляют хохлам например антидроновую аппаратуру, они регулярно бомбят Сирию и в результате этого уже был сбит наш самолет, забыли уже ? Нет уж, это враги, точно. Такой завуалированный враг еще хуже открытого.
11:50:20 09-10-2023
Гость (11:27:36 09-10-2023) Зря у отдельных граждан злорадство проснулось. Евреи нам не ... Злорадство увидел тот, кто подозревает, что Израиль не увидел на Украине героизации бандеровцев, убивавших евреев. Израиль влиятельное государство. его жесткая позиция к героизации бандеровцев могла повлиять на поставку Западом оружия бандеровцем, из-за чего война могла бы уже закончится, были бы спасены сотни тысяч жизней. Россия тоже имеет влияние на Ближнем Востоке, могла бы оценить помощь Израиля. А теперь эскалация увеличивается. Это плохо, но думать надо вовремя. И еще не поздно
11:54:21 09-10-2023
Гость (11:27:36 09-10-2023) Зря у отдельных граждан злорадство проснулось. Евреи нам не ... На кадрах, опубликованных украинскими военными, можно увидеть, что речь действительно идёт о боеприпасах M971. Точное их количество, переданных Украине, не раскрывается, однако, речь может идти о десятках тысяч снарядов. Израильский 120-мм миномётный боеприпас M971 оснащён 24 суббоеприпасами, которые разбрасываются на открытой местности и подрываются при падении на землю. Боеприпас активно используется для поражения живой силы и бронированной техники. Поставки на Украину подобных боеприпасов свидетельствуют о том, что Израиль напрямую участвует в агрессии против России и, более чем вероятно, ответ со стороны Москвы не заставит себя ждать. aviapro.
11:58:42 09-10-2023
Гость (11:27:36 09-10-2023) Зря у отдельных граждан злорадство проснулось. Евреи нам не ... А почему должны огорчаться случившемуся в Израиле? Они же не посылали укропам вооружение для убийства россиян, даже кассетные боеприпасы, так теперь получили ответку.
13:35:17 09-10-2023
Гость (11:27:36 09-10-2023) Зря у отдельных граждан злорадство проснулось. Евреи нам не ... Евреи хитроопый народ. С одной стороны, делают вид, что не снабжают оружием украинских нацистов. Но с другой стороны усиленно продают его странам Европы. А те пересылают взамен своё - бандеровцам.
12:10:55 09-10-2023
А почему должны огорчаться случившемуся в Израиле? ОНИ ЖЕ ПОСЫЛАЛИ УКРОПАМ ВООРУЖЕНИЕ для убийства россиян, даже кассетные боеприпасы, так теперь получили ответку.
12:17:55 09-10-2023
Гость (12:10:55 09-10-2023) А почему должны огорчаться случившемуся в Израиле? ОНИ ЖЕ ... И тебе прилетит, людоед.
12:26:24 09-10-2023
Гость (12:17:55 09-10-2023) И тебе прилетит, людоед. ... А ты, людолюб, поддерживаешь поставку евреями кассетных боеприпасов на украину? Молодцы евреи, да, по твоему? Даже кассетныхне пожалели, такие добрые ...
15:36:49 09-10-2023
Гость (12:17:55 09-10-2023) И тебе прилетит, людоед. ... Вообще-то сейчас погибают украинцы и русские.Пиндосы и европейцы прилагают к этому всяческие усилия.Они действительно думают что им это просто обойдется?
12:40:06 09-10-2023
Если не начать договариваться, прилетит всем