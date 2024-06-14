Депутат ГД Александр Терентьев обратился в краевое правительство с просьбой разобраться в ситуации

14 июня 2024, 16:17, ИА Амител

Размытая дамба / Фото: "Инцидент Барнаул"

В поселке Лучевое Косихинского района размывает дамбу. Причем ситуация ежедневно ухудшается, но местные власти не реагируют должным образом на опасность разрушения. Об этом рассказали в реготделении партии "Справедливая Россия – За правду" со ссылкой на местных жителей.

По их словам, ранее чиновники провели обследование дамбы и не признали ее аварийной. В заключении сказано, что объект находится "в удовлетворительном состоянии, бетонное перекрытие с грунтом не ограничивает проезд легкового транспорта".

Впрочем, видео, снятое на днях, доказывает обратное. Учитывая особую важность вопроса, депутат Госдумы от Алтайского края, лидер местных социалистов Александр Терентьев обратился с запросами к двум вице-губернаторам: Александру Климину и Александру Лукьянову. Также народный избранник задал вопрос главе Косихинского района, какие меры предпринимаются органами местного самоуправления для разрешения проблемы.