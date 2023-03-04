Жительница Алтая хотела купить корову, но наткнулась на мошенника

Возбуждено уголовное дело

04 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Желая приобрести корову, жительница Майминского района Республики Алтай стала жертвой мошенника, сообщили в региональном МВД.

62-летняя сельчанка рассказала полицейским, что хотела купить животное и нашла в Сети объявление продавца, который предлагал скот всего за 37 тысяч рублей. По телефону женщине пообещали сделать скидку и решить вопрос доставки животного из Горно-Алтайска в Майму за 5 тысяч рублей.

"Предложение устроило женщину, и она согласилась. После перевода денежных средств аферисту, он стал просить полную предоплату за корову, однако женщина отказалась, сообщив, что рассчитается с ним, когда животное будет доставлено", – рассказали в ведомстве.

Так и не дождавшись доставки, женщина засомневалась в честности продавца и решила уточнить, где заказ, но не смогла дозвониться. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.