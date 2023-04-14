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Жительница Алтая избила полицейского плечиками для одежды

Также ударила правоохранителя ладонью и сотовым телефоном

14 апреля 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Республике Алтай женщину будут судить за нападение на полицейского, пришедшего задерживать её сожителя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл поздним вечером 16 января 2023 года в селе Майма. К 47-летней женщине пришли полицейские, чтобы задержать её сожителя, находящегося в розыске по постановлению судьи.

"Применила насилие в отношении оперуполномоченного, а именно нанесла не менее одного удара сотовым телефоном в область предплечья, после чего схватила пять связанных пластиковых вешалок для одежды, которыми нанесла представителю власти не менее трёх ударов в область предплечья и ещё не менее двух ударов ладонью", – рассказали в ведомстве.

Сельчанке грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".

Алтай Происшествия

Комментарии 2

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Гость

14:35:46 14-04-2023

Вот если бы она советскими плечиками для одежды (труба с рожками-крючками) его охреначила или дисковым телефоном! А то- ладошечкой... Тьфу!

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Гость

15:04:38 14-04-2023

Есть женщины в русских селеньях...

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