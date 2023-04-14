Жительница Алтая избила полицейского плечиками для одежды

Также ударила правоохранителя ладонью и сотовым телефоном

14 апреля 2023, 13:41, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай женщину будут судить за нападение на полицейского, пришедшего задерживать её сожителя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл поздним вечером 16 января 2023 года в селе Майма. К 47-летней женщине пришли полицейские, чтобы задержать её сожителя, находящегося в розыске по постановлению судьи.

"Применила насилие в отношении оперуполномоченного, а именно нанесла не менее одного удара сотовым телефоном в область предплечья, после чего схватила пять связанных пластиковых вешалок для одежды, которыми нанесла представителю власти не менее трёх ударов в область предплечья и ещё не менее двух ударов ладонью", – рассказали в ведомстве.

Сельчанке грозит до пяти лет лишения свободы за "применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти".