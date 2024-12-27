Жительница Алтая лишилась 200 тысяч рублей в надежде заработать на маркетплейсе

Полицейские возбудили уголовное дело

27 декабря 2024, 14:46, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница села Луговое Тальменского района Алтайского края хотела заработать в интернете, но попалась на уловку мошенников.

Как рассказали в МВД региона, 50-летней женщине поступило сообщение о возможности дополнительного заработка на маркетплейсе. Суть работы заключалась в продвижении товаров за счет покупок и лайков.

Первые два дня сельчанка выполняла задания и думала, что получит вложенные деньги назад. А на третий день "работодатель" ей рассказал, что нужно покупать товары и дальше: за них вернут полную стоимость и начислят бонусы. В итоге женщина стала покупать еще больше.