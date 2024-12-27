Жительница Алтая лишилась 200 тысяч рублей в надежде заработать на маркетплейсе
Полицейские возбудили уголовное дело
27 декабря 2024, 14:46, ИА Амител
Жительница села Луговое Тальменского района Алтайского края хотела заработать в интернете, но попалась на уловку мошенников.
Как рассказали в МВД региона, 50-летней женщине поступило сообщение о возможности дополнительного заработка на маркетплейсе. Суть работы заключалась в продвижении товаров за счет покупок и лайков.
Первые два дня сельчанка выполняла задания и думала, что получит вложенные деньги назад. А на третий день "работодатель" ей рассказал, что нужно покупать товары и дальше: за них вернут полную стоимость и начислят бонусы. В итоге женщина стала покупать еще больше.
"Поначалу аферист действительно возвращал ей деньги, но после выполнения последнего задания сказал, что нужно выполнить еще одно, иначе она не получит денег. В итоге за несколько раз она перевела злоумышленникам более 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", – рассказали в полиции.
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