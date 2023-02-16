Жительница Алтая лишилась 46 тысяч рублей при продаже стиральной машины

Вырученные незаконным путём деньги аферист потратил на онлайн-шопинг

16 февраля 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26-летняя жительница Горно-Алтайска попалась на уловки мошенника при продаже стиральной машины, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Девушка рассказала полицейским, что после того как разместила объявление, ей позвонил незнакомец и сказал, что хочет приобрести бытовую технику.

"Чтобы сделка состоялась, аферист попросил девушку продиктовать номер банковской карты для перевода денежных средств. После чего на телефон горожанки пришло СМС-уведомление с кодом, который она назвала якобы для подтверждения перевода. Таким образом мошенник получил доступ к личному кабинету девушки, где от её имени оформил кредит в размере 46 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Вырученные деньги злоумышленник потратил на покупки в интернет-магазинах. Возбуждено уголовное дело.