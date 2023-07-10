Жительница Алтая лишилась 6 млн рублей после общения с телефонным мошенником

Женщина поверила незнакомцу, так как звонок поступил с номера, на котором отобразился российский герб

10 июля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

​Жительница Алтайского края лишилась более 6 млн рублей после разговора с телефонным мошенником, сообщили в региональном ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что по ее банковской карте проводятся сомнительные операции. Та поверила незнакомцу, потому что звонок поступил с номера, на котором отобразился российский герб.

В итоге потерпевшая для якобы защиты своего счета сняла все деньги и перевела их на продиктованный номер карты.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.