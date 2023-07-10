Жительница Алтая лишилась 6 млн рублей после общения с телефонным мошенником
Женщина поверила незнакомцу, так как звонок поступил с номера, на котором отобразился российский герб
10 июля 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Алтайского края лишилась более 6 млн рублей после разговора с телефонным мошенником, сообщили в региональном ГУ МВД.
Женщине позвонил неизвестный и сказал, что по ее банковской карте проводятся сомнительные операции. Та поверила незнакомцу, потому что звонок поступил с номера, на котором отобразился российский герб.
В итоге потерпевшая для якобы защиты своего счета сняла все деньги и перевела их на продиктованный номер карты.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.
17:12:20 10-07-2023
Откуда у дураков деньги?
17:23:30 10-07-2023
Вася (17:12:20 10-07-2023) Откуда у дураков деньги?... Дуракам везет...
17:38:17 10-07-2023
Вася (17:12:20 10-07-2023) Откуда у дураков деньги?... Ну видимо они им и не нужны если так легко расстаются с ними
18:06:17 10-07-2023
А мне вот нисколько не жалко эту дуру,значит так легко эт деньги у нее появились.
19:59:15 10-07-2023
Легко пришли, ещё легче ушли.
09:10:11 11-07-2023
Собрание имбецилов в комментариях.
09:36:48 11-07-2023
Вообще-то мошенники очень убедительно разговаривают и не снимают жертву с крючка, пока она не выполнит требуемое. Почти все мои взрослые знакомые разводились на их уловки (махинации на счёте, звонок из полиции, сейчас на вас оформляют кредит и т.п.). Правда о таких суммах и переводах речь не шла. Зато теперь у всех иммунитет на слово сотрудник банка или МВД.
10:22:25 11-07-2023
Откуда деньги у человека без мозгов??
12:00:51 11-07-2023
В комментариях все умные без денег сидят и умничают, а у "дураков" они есть.