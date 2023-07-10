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Жительница Алтая лишилась 6 млн рублей после общения с телефонным мошенником

Женщина поверила незнакомцу, так как звонок поступил с номера, на котором отобразился российский герб

10 июля 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Алтайского края лишилась более 6 млн рублей после разговора с телефонным мошенником, сообщили в региональном ГУ МВД.

Женщине позвонил неизвестный и сказал, что по ее банковской карте проводятся сомнительные операции. Та поверила незнакомцу, потому что звонок поступил с номера, на котором отобразился российский герб.

В итоге потерпевшая для якобы защиты своего счета сняла все деньги и перевела их на продиктованный номер карты.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.

Мошенники

Комментарии 9

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Вася

17:12:20 10-07-2023

Откуда у дураков деньги?

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Гость

17:23:30 10-07-2023

Вася (17:12:20 10-07-2023) Откуда у дураков деньги?... Дуракам везет...

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Гость

17:38:17 10-07-2023

Вася (17:12:20 10-07-2023) Откуда у дураков деньги?... Ну видимо они им и не нужны если так легко расстаются с ними

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Гость

18:06:17 10-07-2023

А мне вот нисколько не жалко эту дуру,значит так легко эт деньги у нее появились.

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Гость

19:59:15 10-07-2023

Легко пришли, ещё легче ушли.

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Гость

09:10:11 11-07-2023

Собрание имбецилов в комментариях.

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Гость

09:36:48 11-07-2023

Вообще-то мошенники очень убедительно разговаривают и не снимают жертву с крючка, пока она не выполнит требуемое. Почти все мои взрослые знакомые разводились на их уловки (махинации на счёте, звонок из полиции, сейчас на вас оформляют кредит и т.п.). Правда о таких суммах и переводах речь не шла. Зато теперь у всех иммунитет на слово сотрудник банка или МВД.

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Гость

10:22:25 11-07-2023

Откуда деньги у человека без мозгов??

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Александр

12:00:51 11-07-2023

В комментариях все умные без денег сидят и умничают, а у "дураков" они есть.

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