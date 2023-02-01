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Жительница Алтая не захотела учиться в автошколе и купила в интернете права

Обман раскрылся, когда женщину остановили сотрудники ДПС

01 февраля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай 37-летняя жительница Онгудайского района ездила с поддельными водительскими правами, сообщили в региональном МВД.

Женщину на Honda CRV остановили сотрудники ДПС в селе Курота. При проверке документа выяснилось, что его номер и серия не числятся в базе данных. Уже в отделении сельчанка призналась, что купила удостоверение в интернете, так как не хотела проходить обучение в автошколе.

В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по статье о приобретении заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Комментарии 5

  • У нас полгорода таких похоже ездит, ПДД вообще не знают.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Жить спокойной жизнью * Сможете едва * Я уже купила * Новые права
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Потом кто то этой кашолке посоветует ездить левым рядом, не быстро, а правым рядом катится полупокер, со значком(!) "прокладка 2е капельки" и аул встаёт колом...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Почему то многие сдают после многочисленных попыток. требования стали строже или это как-то способ заработать?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, после деятка раз и то не здают и я уже около 40000 вместо 28000 отдал это выклянчивание любым способом денег и это не скрывают даже
    02 февраля, Гость   Ответить
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