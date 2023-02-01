Жительница Алтая не захотела учиться в автошколе и купила в интернете права
Обман раскрылся, когда женщину остановили сотрудники ДПС
01 февраля 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай 37-летняя жительница Онгудайского района ездила с поддельными водительскими правами, сообщили в региональном МВД.
Женщину на Honda CRV остановили сотрудники ДПС в селе Курота. При проверке документа выяснилось, что его номер и серия не числятся в базе данных. Уже в отделении сельчанка призналась, что купила удостоверение в интернете, так как не хотела проходить обучение в автошколе.
В отношении автомобилистки возбудили уголовное дело по статье о приобретении заведомо поддельного официального документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
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