Жительница Алтая отдала мошенникам 2,6 млн рублей желая разбогатеть на инвестициях

Часть суммы была взята в кредит

21 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Рубцовска стала жертвой мошенников и лишилась более 2,6 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

45-летняя горожанка рассказала полицейским, что в декабре 2022 года она нашла в интернете рекламу об инвестициях, перешла по ссылке и заполнила анкету. Затем ей перезвонила женщина и предложила заработок на бирже. Рубцовчанка согласилась и через специальное приложение открыла брокерский счёт.

При этом женщина, как она рассказала, не до конца разобралась в системе заработка, но решила полностью довериться звонившей.

"В результате горожанка пополнила счёт мошенников на 2 683 800 рублей, из которых часть денежных средств были личными накоплениями, а часть – оформлены в кредит. В итоге вывести финансы на свой счёт у женщины не получилось", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.