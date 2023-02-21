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Жительница Алтая отдала мошенникам 2,6 млн рублей желая разбогатеть на инвестициях

Часть суммы была взята в кредит

21 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

 Жительница Рубцовска стала жертвой мошенников и лишилась более 2,6 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

45-летняя горожанка рассказала полицейским, что в декабре 2022 года она нашла в интернете рекламу об инвестициях, перешла по ссылке и заполнила анкету. Затем ей перезвонила женщина и предложила заработок на бирже. Рубцовчанка согласилась и через специальное приложение открыла брокерский счёт.

При этом женщина, как она рассказала, не до конца разобралась в системе заработка, но решила полностью довериться звонившей.

"В результате горожанка пополнила счёт мошенников на 2 683 800 рублей, из которых часть денежных средств были личными накоплениями, а часть – оформлены в кредит. В итоге вывести финансы на свой счёт у женщины не получилось", – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Злоумышленников ищут.

Комментарии 8

  • Надо помочь пострадавшей ,Ф.И.О, адрес, телефон в студию.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Не не так. Пусть она нам скинет денег, что бы мы знали что с ней все в порядке!!!
    21 февраля, Гость   Ответить
  • А я думаю это фейк, напоминание о мошенниках, периодически эта инфа публикуется.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем периодически публиковать такое?! У нас что в России дураков мало?! Боюсь признать этот ресурс будет ценее чем нефть...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • не фейк. таких дураков еще много
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Лох - не мамонт! Лох - не вымрет! (с)
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Откуда деньги у дураков)
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Вот тоже про лоха хотела написать)) Мозга нет, откуда накопления, которые не кредитные...
    21 февраля, Гость   Ответить
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