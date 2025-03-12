Жительница Алтая перевела мошеннику 33 тысячи рублей в надежде купить шпица

Стражи порядка возбудили уголовное дело

12 марта 2025, 13:14, ИА Амител

Фото: Alina Rodionova / unsplash.com

Жительница Заринска хотела купить шпица через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

40-летняя горожанка нашла объявление о продаже щенка. Питомец стоил 14 тысяч рублей, плюс еще более 2,5 тысячи рублей ушло бы за доставку.

Общаясь с продавцом в мессенджере, женщина получила номер якобы предыдущего покупателя, который подтвердил успешную сделку.

После этого собачник отправил ссылку для перевода денег. Женщина попыталась перевести более 16 тысяч рублей, но столкнулась с ошибкой и повторила попытку. В итоге она потеряла свыше 33 тысяч рублей, так и не получив питомца. Продавец отключил телефон, а сайт перестал работать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".