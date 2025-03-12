Жительница Алтая перевела мошеннику 33 тысячи рублей в надежде купить шпица
Стражи порядка возбудили уголовное дело
12 марта 2025, 13:14, ИА Амител
Жительница Заринска хотела купить шпица через интернет, но наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.
40-летняя горожанка нашла объявление о продаже щенка. Питомец стоил 14 тысяч рублей, плюс еще более 2,5 тысячи рублей ушло бы за доставку.
Общаясь с продавцом в мессенджере, женщина получила номер якобы предыдущего покупателя, который подтвердил успешную сделку.
После этого собачник отправил ссылку для перевода денег. Женщина попыталась перевести более 16 тысяч рублей, но столкнулась с ошибкой и повторила попытку. В итоге она потеряла свыше 33 тысяч рублей, так и не получив питомца. Продавец отключил телефон, а сайт перестал работать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
13:59:00 12-03-2025
чисто Швейк.
17:00:28 12-03-2025
Вот только из рук в руки при личной встречи на дому.
И убедишься что не развод и что животинка в порядке и на бабки не разведут.