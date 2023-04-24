Жительница Алтая перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

24 апреля 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

26-летняя жительница Шебалинского района Республики Алтай перевела на счета мошенников 793 тысячи рублей, сообщили в региональном МВД.

Девушке позвонил лжебанкир и сказал, что её личный кабинет пытаются взломать и завладеть сбережениями. Чтобы это предотвратить, незнакомец предложил оформить кредит и перевести деньги на "страховой" счёт. При этом сельчанке также пригрозили возбуждением уголовного дела, если она кому-то расскажет об этой беседе.

"Поддавшись панике, девушка оформила несколько кредитов и под руководством мошенников в течение нескольких дней совершала переводы на их счета. Когда денежные средства закончились, злоумышленники потребовали от неё взять очередной кредит. Девушка поняла, что её обманывают, и обратилась с заявлением в полицию", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).