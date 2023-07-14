Жительница Алтая сбила двухлетнюю девочку, заезжая во двор

Ребенка госпитализировали

14 июля 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай 32-летняя автомобилистка сбила двухлетнюю девочку, когда заезжала во двор на автомобиле Honda Stream, сообщили в местном МВД.

Все произошло 13 июля около 20:40 в селе Кокоря Кош-Агачского района.

В результате ДТП ребенка госпитализировали. В отношении сельчанки вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о нарушении ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшего причинение средней тяжести вреда здоровью.