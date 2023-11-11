Жительница Алтайского края ищет дочь, которая накопила 700 тысяч долгов и пропала

В 2015 году что-то пошло не так. Дочь стала реже выходить на связь, а после пропала. Женщина пыталась связаться с ней и даже ходила на передачу "Жди меня", но безуспешно

11 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

Жительница Алтайского края Лариса Киселева ищет в Новосибирске свою 40-летнюю дочь Ольгу – в начале нулевых она вышла замуж и уехала в соседний город. В последние восемь лет она не выходит на связь. Как сообщает "КП-Новосибирск", после исчезновения дочери к матери пришли приставы, которые сообщили о долге в 700 тысяч рублей.

Ольга родилась в небольшом поселке на Алтае. Когда он начал распадаться, родители переехали в село побольше – Баево, а девочку отправили в Новосибирск к родственникам. После она вернулась домой, отучилась в Камне-на-Оби и снова уехала в Новосибирск. Там она работала в магазине "Садовый", где познакомилась с супругом в 2000 году.

По словам женщины, сначала молодые жили вместе с родителями Виталия. Алтайская родня помогала им, в основном продуктами. Молодые регулярно приезжали в гости. Оба работали в магазине и торговали алкоголем, а после решили открыть свой бизнес.

Однако в 2015 году что-то пошло не так. Дочь стала реже выходить на связь, а после пропала. Женщина пыталась связаться с дочерью и даже ходила на передачу "Жди меня", но безуспешно. Кроме того, к Ларисе пришли приставы и сообщили, что у ее наследницы есть долг в 714 тысяч рублей.

"Нам сказали, что пришел ее муж, забрал ее зарплату и сказал, что, мол, им надо уехать на Алтай, потому что ее родители, то есть мы, разбились. В этот же день я дозвонилась до дочери, мы долго разговаривали, но она так и не сказала, что с ней и почему Виталя соврал ее коллегам. Она только уверяла, что все хорошо", – рассказала женщина.Она призвала свою дочь связаться с ней и надеется, что та жива и здорова. Хоть в полицию она и не обращалась, но активно распространяет ориентировку в социальных сетях.