Жительница Алтайского края нашла место таинственных обрядов в лесу

В церкви рассказали, стоит ли верующим бояться оккультизма

26 августа 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: vk.com/gazetazar

Жительница Заринска Алтайского края во время сбора грибов нашла место проведения таинственных обрядов, пишет газета "Наш город Заринск".

"Недалеко от дороги в близлежащем леске были закопаны две фигурки, в круге из пшена, сверху лежала булка хлеба. Внутри подклада закопаны восковые фигуры. К ним нитками были примотаны фотографии женщины и молодой девушки. Подклады находились друг от друга недалеко, в нескольких метрах", – отмечает издание.

По словам очевидицы, на фото были написаны имя, год рождения и другие сведения. Женщина предположила, что это часть обряда, вызывающего болезни или смерть.

Журналисты обратились в Вознесенский храм за советом, что делать со страшной находкой. Там сказали, что верующим не стоит бояться оккультизма, так как Господь всегда с ними. Страшную находку же нужно сжечь.