Жительница Алтайского края нашла место таинственных обрядов в лесу
В церкви рассказали, стоит ли верующим бояться оккультизма
26 августа 2023, 09:31, ИА Амител
Жительница Заринска Алтайского края во время сбора грибов нашла место проведения таинственных обрядов, пишет газета "Наш город Заринск".
"Недалеко от дороги в близлежащем леске были закопаны две фигурки, в круге из пшена, сверху лежала булка хлеба. Внутри подклада закопаны восковые фигуры. К ним нитками были примотаны фотографии женщины и молодой девушки. Подклады находились друг от друга недалеко, в нескольких метрах", – отмечает издание.
По словам очевидицы, на фото были написаны имя, год рождения и другие сведения. Женщина предположила, что это часть обряда, вызывающего болезни или смерть.
Журналисты обратились в Вознесенский храм за советом, что делать со страшной находкой. Там сказали, что верующим не стоит бояться оккультизма, так как Господь всегда с ними. Страшную находку же нужно сжечь.
20:10:50 26-08-2023
Заговор, подобного рода, считается неснимаемым пока не найдены фигурки. Если куклы попадают в руки постороннего, то для заказчика обряда все будет печально.
00:00:08 27-08-2023
Святогор (20:10:50 26-08-2023) Заговор, подобного рода, считается неснимаемым пока не найде... Может всё-таки есть смысл найти тех кто это сделал . Провернуть такой ТРУД , и фигурки слепить , и фотки подобрать , как что раскладывать продумывать . Не один день на это потратить , потом понести всё это барахло в лес , там клещи ... Всё ли в порядке с самим колдунишкой ?
11:30:10 27-08-2023
надо сжечь но предварительно снять в экспертизе отпечатки пальцев и биоследы и передать затем все это тем кто на фото изображен был
17:43:14 20-09-2023
Ладно)..